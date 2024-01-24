https://ria.ru/20240124/il76-1923225100.html

Минобороны назвало ракетный удар ВСУ по Ил-76 терактом

Минобороны назвало ракетный удар ВСУ по Ил-76 терактом - РИА Новости, 24.01.2024

Минобороны назвало ракетный удар ВСУ по Ил-76 терактом

Киевский режим, атаковав российский военно-транспортный самолет Ил-76, совершил теракт, заявило Минобороны. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:35

2024-01-24T15:35

2024-01-24T16:18

специальная военная операция на украине

крушение ил-76 в белгородской области

ил-76

россия

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происшествия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киевский режим, атаковав российский военно-транспортный самолет Ил-76, совершил теракт, заявило Минобороны. "Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена", — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, руководство бывшей советской республики пошло на этот шаг, чтобы обвинить Россию в уничтожении украинских военных.В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.

https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html

россия

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белгородская область

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Конашенков о крушении Ил-76 с украинскими пленными Конашенков о крушении Ил-76 с украинскими пленными 2024-01-24T15:35 true PT1M26S

Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T15:35 true PT0M26S

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Ольга Фомченкова

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