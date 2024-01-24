https://ria.ru/20240124/il76-1923217603.html

Бондарев: экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии

Бондарев: экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии - РИА Новости, 24.01.2024

Бондарев: экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии

Экипаж сбитого в Белгородской области Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, то, что самолет был сбит – это 100%, заявил первый замглавы оборонного... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:10

2024-01-24T15:10

2024-01-24T16:07

специальная военная операция на украине

белгородская область

ил-76

происшествия

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экипаж сбитого в Белгородской области Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, то, что самолет был сбит – это 100%, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев в эфире телеканала "Вместе РФ"."То, что самолет был сбит, здесь нет никаких сомнений. По тому видео, которое было представлено в Telegram-каналах, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты. Я пока конкретно сказать не могу, одна, две, три или больше. Но то, что самолет был сбит, - это 100% ясно", - сказал сенатор.И плюс ко всему, "экипаж успел доложить – было внешнее воздействие", сказал Бондарев.По мнению законодателя, "тут не надо исключать еще одну сторону, может быть, какая-то диверсионно-разведывательная группа прорвалась на территорию (РФ), и могли с ПЗРК западного производства выполнить эту кощунственную миссию".По его словам, сомневаться в технике пилотирования экипажа не следует, пилоты были подготовлены."Экипаж приложил максимум усилий, и самолет упал на окраине (города), а не на жилые кварталы, что говорит о мастерстве пилотов", - подчеркнул он.Первый замглавы комитета СФ сообщил, что Ил-76 оснащен тепловыми ловушками на случай атаки, но он шел на нашей территории, и до линии боевого соприкосновения было определенное расстояние.Бондарев назвал также циничным поведение киевской стороны, которая после крушения Ил-76 поспешила сообщить о своей причастности к этому."Но, когда стало известно, что внутри были украинские пленные, эти голоса стали стихать", - отметил он.Бондарев назвал Ил-76 надежным самолетом, отметив, что он летел практически пустым. При полной загрузке самолет способен поднимать в воздух 256 десантников в полной амуниции.Законодатель призвал дождаться выводов комиссии, информации, полученных с "черных ящиков".Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту помимо шести членов экипажа были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. По его словам, следом за тем самолетом летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. По его мнению, самолет был сбит "нацистским режимом, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем и другими политиками". Минобороны Украины по сути отказались признать ответственность ВСУ за катастрофу Ил-76 ВКС России в Белгородской области. После сообщения Минобороны РФ о находившихся на борту украинских пленных издание "Украинская правда" отредактировало новость на своем сайте, удалив там все упоминания об ответственности ВСУ за уничтожение самолета.

https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html

https://ria.ru/20240124/il-76-1923211478.html

https://ria.ru/20240124/samolet-1923176620.html

белгородская область

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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T15:10 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, ил-76, происшествия, крушение ил-76 в белгородской области