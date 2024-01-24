https://ria.ru/20240124/il76-1923217603.html
Бондарев: экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии
Бондарев: экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии - РИА Новости, 24.01.2024
Бондарев: экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии
Экипаж сбитого в Белгородской области Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, то, что самолет был сбит – это 100%, заявил первый замглавы оборонного... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:10
2024-01-24T15:10
2024-01-24T16:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
ил-76
происшествия
крушение ил-76 в белгородской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923181770_0:128:845:603_1920x0_80_0_0_a5b64a77046d77d06f1f9abb560ddff6.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экипаж сбитого в Белгородской области Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, то, что самолет был сбит – это 100%, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев в эфире телеканала "Вместе РФ"."То, что самолет был сбит, здесь нет никаких сомнений. По тому видео, которое было представлено в Telegram-каналах, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты. Я пока конкретно сказать не могу, одна, две, три или больше. Но то, что самолет был сбит, - это 100% ясно", - сказал сенатор.И плюс ко всему, "экипаж успел доложить – было внешнее воздействие", сказал Бондарев.По мнению законодателя, "тут не надо исключать еще одну сторону, может быть, какая-то диверсионно-разведывательная группа прорвалась на территорию (РФ), и могли с ПЗРК западного производства выполнить эту кощунственную миссию".По его словам, сомневаться в технике пилотирования экипажа не следует, пилоты были подготовлены."Экипаж приложил максимум усилий, и самолет упал на окраине (города), а не на жилые кварталы, что говорит о мастерстве пилотов", - подчеркнул он.Первый замглавы комитета СФ сообщил, что Ил-76 оснащен тепловыми ловушками на случай атаки, но он шел на нашей территории, и до линии боевого соприкосновения было определенное расстояние.Бондарев назвал также циничным поведение киевской стороны, которая после крушения Ил-76 поспешила сообщить о своей причастности к этому."Но, когда стало известно, что внутри были украинские пленные, эти голоса стали стихать", - отметил он.Бондарев назвал Ил-76 надежным самолетом, отметив, что он летел практически пустым. При полной загрузке самолет способен поднимать в воздух 256 десантников в полной амуниции.Законодатель призвал дождаться выводов комиссии, информации, полученных с "черных ящиков".Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту помимо шести членов экипажа были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. По его словам, следом за тем самолетом летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. По его мнению, самолет был сбит "нацистским режимом, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем и другими политиками". Минобороны Украины по сути отказались признать ответственность ВСУ за катастрофу Ил-76 ВКС России в Белгородской области. После сообщения Минобороны РФ о находившихся на борту украинских пленных издание "Украинская правда" отредактировало новость на своем сайте, удалив там все упоминания об ответственности ВСУ за уничтожение самолета.
https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html
https://ria.ru/20240124/il-76-1923211478.html
https://ria.ru/20240124/samolet-1923176620.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923181770_140:74:845:603_1920x0_80_0_0_92e340f10075a583cc0c8f6a4f77603e.jpg
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
2024-01-24T15:10
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, ил-76, происшествия, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Ил-76, Происшествия, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Бондарев: экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии
Бондарев: экипаж сбитого Ил-76 с пленными успел доложить о внешнем воздействии
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Экипаж сбитого в Белгородской области Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, то, что самолет был сбит – это 100%, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев в эфире телеканала "Вместе РФ
".
"То, что самолет был сбит, здесь нет никаких сомнений. По тому видео, которое было представлено в Telegram-каналах, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты. Я пока конкретно сказать не могу, одна, две, три или больше. Но то, что самолет был сбит, - это 100% ясно", - сказал сенатор.
Очевидец рассказал о падении самолета Ил-76 в Белгородской области
И плюс ко всему, "экипаж успел доложить – было внешнее воздействие", сказал Бондарев.
По мнению законодателя, "тут не надо исключать еще одну сторону, может быть, какая-то диверсионно-разведывательная группа прорвалась на территорию (РФ
), и могли с ПЗРК западного производства выполнить эту кощунственную миссию".
По его словам, сомневаться в технике пилотирования экипажа не следует, пилоты были подготовлены.
«
"Экипаж приложил максимум усилий, и самолет упал на окраине (города), а не на жилые кварталы, что говорит о мастерстве пилотов", - подчеркнул он.
Первый замглавы комитета СФ сообщил, что Ил-76 оснащен тепловыми ловушками на случай атаки, но он шел на нашей территории, и до линии боевого соприкосновения было определенное расстояние.
Бондарев назвал также циничным поведение киевской стороны, которая после крушения Ил-76 поспешила сообщить о своей причастности к этому.
"Но, когда стало известно, что внутри были украинские пленные, эти голоса стали стихать", - отметил он.
Бондарев назвал Ил-76 надежным самолетом, отметив, что он летел практически пустым. При полной загрузке самолет способен поднимать в воздух 256 десантников в полной амуниции.
Законодатель призвал дождаться выводов комиссии, информации, полученных с "черных ящиков".
Толстой заявил, что после крушения Ил-76 переговоров с Киевом быть не может
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту помимо шести членов экипажа были 65 пленных военнослужащих ВСУ
и трое сопровождающих. Глава комитета Госдумы
по обороне Андрей Картаполов
заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. По его словам, следом за тем самолетом летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. По его мнению, самолет был сбит "нацистским режимом, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем и другими политиками". Минобороны Украины
по сути отказались признать ответственность ВСУ за катастрофу Ил-76 ВКС
России в Белгородской области. После сообщения Минобороны РФ о находившихся на борту украинских пленных издание "Украинская правда" отредактировало новость на своем сайте, удалив там все упоминания об ответственности ВСУ за уничтожение самолета.
В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 в Белгородской области