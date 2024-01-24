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Очевидец рассказал о падении самолета Ил-76 в Белгородской области
Очевидец рассказал о падении самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2024
Очевидец рассказал о падении самолета Ил-76 в Белгородской области
Очевидец крушения Ил-76 в Белгородской области Александр Геросименко рассказал РИА Новости, что увидел в небе загоревшийся самолет, а до этого слышал "глухой... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:59
2024-01-24T13:59
2024-01-24T14:44
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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ЯБЛОНОВО (Белгородская обл.), 24 янв - РИА Новости. Очевидец крушения Ил-76 в Белгородской области Александр Геросименко рассказал РИА Новости, что увидел в небе загоревшийся самолет, а до этого слышал "глухой хлопок". "Через окно мы видели просто какой-то красный предмет, продолговатый такой летел, потом взрыв - и всё. Единственный взрыв, который там в километрах трех в лесопосадках", - рассказал пенсионер, проживающий в селе Яблоново, неподалеку от которого произошло крушение.По словам Геросименко, он видел уже "загоревшийся самолет", а взрыву предшествовал "глухой хлопок". Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России. По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит украинскими военными "тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса - либо Patriot, либо IRIS-T". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, также он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.
белгородская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Жители села Яблоново о падении Ил-76
Жители села Яблоново о падении Ил-76
2024-01-24T13:59
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
2024-01-24T13:59
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Очевидец рассказал о падении самолета Ил-76 в Белгородской области
Очевидец: перед падением Ил-76 в Белгородской области был глухой хлопок и взрыв