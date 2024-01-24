https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html

Очевидец рассказал о падении самолета Ил-76 в Белгородской области

Очевидец рассказал о падении самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2024

Очевидец рассказал о падении самолета Ил-76 в Белгородской области

Очевидец крушения Ил-76 в Белгородской области Александр Геросименко рассказал РИА Новости, что увидел в небе загоревшийся самолет, а до этого слышал "глухой... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:59

2024-01-24T13:59

2024-01-24T14:44

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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ЯБЛОНОВО (Белгородская обл.), 24 янв - РИА Новости. Очевидец крушения Ил-76 в Белгородской области Александр Геросименко рассказал РИА Новости, что увидел в небе загоревшийся самолет, а до этого слышал "глухой хлопок". "Через окно мы видели просто какой-то красный предмет, продолговатый такой летел, потом взрыв - и всё. Единственный взрыв, который там в километрах трех в лесопосадках", - рассказал пенсионер, проживающий в селе Яблоново, неподалеку от которого произошло крушение.По словам Геросименко, он видел уже "загоревшийся самолет", а взрыву предшествовал "глухой хлопок". Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России. По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит украинскими военными "тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса - либо Patriot, либо IRIS-T". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, также он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

белгородская область

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Жители села Яблоново о падении Ил-76 Жители села Яблоново о падении Ил-76 2024-01-24T13:59 true PT1M32S

Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T13:59 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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