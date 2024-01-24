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Картаполов: Киев сбил Ил-76 с украинскими пленными тремя ракетами
Картаполов: Киев сбил Ил-76 с украинскими пленными тремя ракетами - РИА Новости, 24.01.2024
Картаполов: Киев сбил Ил-76 с украинскими пленными тремя ракетами
Украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:34
2024-01-24T13:34
2024-01-24T13:51
специальная военная операция на украине
происшествия
андрей картаполов
ил-76
вооруженные силы украины
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России."Сегодня украинский преступный фашистский режим совершил очередное кровавое, не поддающееся никакой вообще военной логике преступление. Около 11 часов в районе аэропорта города Белгород потерпел крушение самолёт Ил-76 Воздушно-космических сил России. На его борту находились 65 бывших военнослужащих ВСУ, военнопленных, которых везли на обмен... Руководство Украины прекрасно знало о готовящимся обмене, было проинформировано о том, каким образом пленные будут доставляться. Но самолёт Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства, специалисты разберутся", - сказал Картаполов.
РИА Новости
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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Картаполов: Киев сбил Ил-76 с украинскими пленными тремя ракетами
Картаполов: киевский режим сбил Ил-76 с украинскими пленными тремя ракетами