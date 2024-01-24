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МККК назвал новости о крушении Ил-76 в Белгородской области тревожными - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/il-76-1923274489.html
МККК назвал новости о крушении Ил-76 в Белгородской области тревожными
МККК назвал новости о крушении Ил-76 в Белгородской области тревожными - РИА Новости, 24.01.2024
МККК назвал новости о крушении Ил-76 в Белгородской области тревожными
Международный Комитет Красного Креста (МККК) следит за тревожными новостями о крушении самолета Ил-76 в России, но не будет давать дальнейших комментариев до... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T18:21
2024-01-24T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
международный комитет красного креста (мккк)
ил-76
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ЖЕНЕВА, 24 янв - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) следит за тревожными новостями о крушении самолета Ил-76 в России, но не будет давать дальнейших комментариев до тех пор, пока не будут установлены факты, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Фатима Сатор. "Мы отслеживаем поступающие тревожные новости. Однако мы не знаем, что произошло. На данном этапе мы не будем давать никаких комментариев или спекуляций, пока не будут установлены факты", - ответила Сатор на просьбу прокомментировать ситуацию. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923247755.html
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в мире, россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
МККК назвал новости о крушении Ил-76 в Белгородской области тревожными

МККК заявил, что пока не будет давать комментариев по крушению Ил-76

Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
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ЖЕНЕВА, 24 янв - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) следит за тревожными новостями о крушении самолета Ил-76 в России, но не будет давать дальнейших комментариев до тех пор, пока не будут установлены факты, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Фатима Сатор.
"Мы отслеживаем поступающие тревожные новости. Однако мы не знаем, что произошло. На данном этапе мы не будем давать никаких комментариев или спекуляций, пока не будут установлены факты", - ответила Сатор на просьбу прокомментировать ситуацию.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Захарова назвала Украину американским триллером со страшным финалом
Вчера, 16:56
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Ил-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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