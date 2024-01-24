https://ria.ru/20240124/il-76-1923274489.html

МККК назвал новости о крушении Ил-76 в Белгородской области тревожными

МККК назвал новости о крушении Ил-76 в Белгородской области тревожными - РИА Новости, 24.01.2024

МККК назвал новости о крушении Ил-76 в Белгородской области тревожными

Международный Комитет Красного Креста (МККК) следит за тревожными новостями о крушении самолета Ил-76 в России, но не будет давать дальнейших комментариев до... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:21

2024-01-24T18:21

2024-01-24T18:21

специальная военная операция на украине

в мире

россия

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

международный комитет красного креста (мккк)

ил-76

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923178100_0:295:1612:1202_1920x0_80_0_0_023055bb87103c1f0caf5857aed308cc.jpg

ЖЕНЕВА, 24 янв - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) следит за тревожными новостями о крушении самолета Ил-76 в России, но не будет давать дальнейших комментариев до тех пор, пока не будут установлены факты, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Фатима Сатор. "Мы отслеживаем поступающие тревожные новости. Однако мы не знаем, что произошло. На данном этапе мы не будем давать никаких комментариев или спекуляций, пока не будут установлены факты", - ответила Сатор на просьбу прокомментировать ситуацию. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923247755.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

россия

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), ил-76, крушение ил-76 в белгородской области