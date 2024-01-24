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Пентагон отказался комментировать крушение Ил-76 с украинскими пленными - РИА Новости, 24.01.2024
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18:04 24.01.2024 (обновлено: 18:25 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/il-76-1923271230.html
Пентагон отказался комментировать крушение Ил-76 с украинскими пленными
Пентагон отказался комментировать крушение Ил-76 с украинскими пленными - РИА Новости, 24.01.2024
Пентагон отказался комментировать крушение Ил-76 с украинскими пленными
Представитель американского оборонного ведомства заявил РИА Новости, что пока не может предоставить комментарий по поводу крушения Ил-76 в Белгородской области; РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T18:04
2024-01-24T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство обороны сша
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Представитель американского оборонного ведомства заявил РИА Новости, что пока не может предоставить комментарий по поводу крушения Ил-76 в Белгородской области; о предстоящем обмене военнопленных представитель Пентагона также не был осведомлен."К сожалению, мне нечего предложить по этому поводу", - сказал представитель Пентагона на просьбу прокомментировать крушение самолета. При этом он перенаправил за комментарием в украинское минобороны. На просьбу прокомментировать готовящийся на среду обмен пленными между РФ и Украиной представитель Пентагона ответил, что у ведомства "нет доступа к такого рода информации".В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T).Минобороны Украины по сути отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу Ил-76 ВКС России в Белгородской области. Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Издание "Страна" писало, что украинская разведка признала, что на среду готовился обмен пленными между Москвой и Киевом, но сейчас процедура приостановлена.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923247755.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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в мире, россия, украина, министерство обороны сша, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Министерство обороны США, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Пентагон отказался комментировать крушение Ил-76 с украинскими пленными

Пентагон заявил, что не знал о готовящемся Россией и Украиной обмене пленными

© фото очевидцаДым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© фото очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Представитель американского оборонного ведомства заявил РИА Новости, что пока не может предоставить комментарий по поводу крушения Ил-76 в Белгородской области; о предстоящем обмене военнопленных представитель Пентагона также не был осведомлен.
"К сожалению, мне нечего предложить по этому поводу", - сказал представитель Пентагона на просьбу прокомментировать крушение самолета. При этом он перенаправил за комментарием в украинское минобороны. На просьбу прокомментировать готовящийся на среду обмен пленными между РФ и Украиной представитель Пентагона ответил, что у ведомства "нет доступа к такого рода информации".
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В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T).
Минобороны Украины по сути отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу Ил-76 ВКС России в Белгородской области. Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Издание "Страна" писало, что украинская разведка признала, что на среду готовился обмен пленными между Москвой и Киевом, но сейчас процедура приостановлена.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМинистерство обороны СШАИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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