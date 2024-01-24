https://ria.ru/20240124/il-76-1923269912.html

Украинские пленные, погибшие в Ил-76, попали на фронт почти без подготовки

Украинские пленные, погибшие в Ил-76, попали на фронт почти без подготовки - РИА Новости, 24.01.2024

Украинские пленные, погибшие в Ил-76, попали на фронт почти без подготовки

Многие украинские солдаты, погибшие при крушении российского самолета Ил-76 в Белгородской области, попали на передовую практически без подготовки, следует из... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:00

2024-01-24T18:00

2024-01-24T18:49

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923178100_0:295:1612:1202_1920x0_80_0_0_023055bb87103c1f0caf5857aed308cc.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Многие украинские солдаты, погибшие при крушении российского самолета Ил-76 в Белгородской области, попали на передовую практически без подготовки, следует из видео с военнопленными, размещенными ранее в соцсетях. Так, мужчина по имени Назар Петрыкив, значащийся в списке погибших под номером 47, рассказывал, что командование их бросило. "Наш командир нас кинул, бросил, и мы остались на произвол судьбы как пушечное мясо", — сказал он.Военный также обратился к сослуживцам и посоветовал им сдаваться россиянам.Другие пленные, в свою очередь, рассказывали, что даже толком не прошли обучение, а на службу попали в рамках мобилизации. "По повестке (попал на службу. — Прим. ред.) — принесли повестку, сказали прийти в военкомат с вещами. Пришел, два часа постояли, загрузили, привезли на Красную поляну, одели, выдали оружие, привезли в Егоровку, там две ночи переночевали, повезли на какие-то позиции, и по пути нас расстреляли. Получил ранение, взяли в плен и привезли в донецкую больницу", — поделился украинский военнослужащий Андрей Чикишев, значащийся в списке погибших под номером 61. По словам прапорщика Ярослава Соболева, он также оказался на фронте по мобилизации и решил сложить оружие, увидев российскую листовку с предложением сдаться. В списке погибших этот пленный был под номером 49. Еще один солдат украинской армии, Сергей Тарасов, рассказывал о хорошем отношении в российском плену. "Я прятался, пока не отморозил ноги. Четыре дня <...> был голодный, выполз, попросил покушать и сдался в плен 20 марта. Меня накормили, а потом привезли в больницу. Отношение хорошее", — сказал военный, значившийся в списке под номером 53. В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.

https://ria.ru/20240124/voennoplennye-1923222125.html

https://ria.ru/20240124/samolet-1923187215.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

белгородская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители села Яблоново о падении Ил-76 Жители села Яблоново о падении Ил-76 2024-01-24T18:00 true PT1M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородская область, россия, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, в мире, украина, вячеслав гладков, виктор бондарев, госдума рф, воздушно-космические силы россии