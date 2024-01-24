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Украинские пленные, погибшие в Ил-76, попали на фронт почти без подготовки - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 24.01.2024 (обновлено: 18:49 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/il-76-1923269912.html
Украинские пленные, погибшие в Ил-76, попали на фронт почти без подготовки
Украинские пленные, погибшие в Ил-76, попали на фронт почти без подготовки - РИА Новости, 24.01.2024
Украинские пленные, погибшие в Ил-76, попали на фронт почти без подготовки
Многие украинские солдаты, погибшие при крушении российского самолета Ил-76 в Белгородской области, попали на передовую практически без подготовки, следует из... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T18:00
2024-01-24T18:49
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
в мире
украина
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Многие украинские солдаты, погибшие при крушении российского самолета Ил-76 в Белгородской области, попали на передовую практически без подготовки, следует из видео с военнопленными, размещенными ранее в соцсетях. Так, мужчина по имени Назар Петрыкив, значащийся в списке погибших под номером 47, рассказывал, что командование их бросило. "Наш командир нас кинул, бросил, и мы остались на произвол судьбы как пушечное мясо", — сказал он.Военный также обратился к сослуживцам и посоветовал им сдаваться россиянам.Другие пленные, в свою очередь, рассказывали, что даже толком не прошли обучение, а на службу попали в рамках мобилизации. "По повестке (попал на службу. — Прим. ред.) — принесли повестку, сказали прийти в военкомат с вещами. Пришел, два часа постояли, загрузили, привезли на Красную поляну, одели, выдали оружие, привезли в Егоровку, там две ночи переночевали, повезли на какие-то позиции, и по пути нас расстреляли. Получил ранение, взяли в плен и привезли в донецкую больницу", — поделился украинский военнослужащий Андрей Чикишев, значащийся в списке погибших под номером 61. По словам прапорщика Ярослава Соболева, он также оказался на фронте по мобилизации и решил сложить оружие, увидев российскую листовку с предложением сдаться. В списке погибших этот пленный был под номером 49. Еще один солдат украинской армии, Сергей Тарасов, рассказывал о хорошем отношении в российском плену. "Я прятался, пока не отморозил ноги. Четыре дня &lt;...&gt; был голодный, выполз, попросил покушать и сдался в плен 20 марта. Меня накормили, а потом привезли в больницу. Отношение хорошее", — сказал военный, значившийся в списке под номером 53. В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
https://ria.ru/20240124/voennoplennye-1923222125.html
https://ria.ru/20240124/samolet-1923187215.html
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Жители села Яблоново о падении Ил-76
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, в мире, украина, вячеслав гладков, виктор бондарев, госдума рф, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, В мире, Украина, Вячеслав Гладков, Виктор Бондарев, Госдума РФ, Воздушно-космические силы России
Украинские пленные, погибшие в Ил-76, попали на фронт почти без подготовки

Пленные ВСУ, погибшие при крушении Ил-76, жаловались на отсутствие подготовки

Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Многие украинские солдаты, погибшие при крушении российского самолета Ил-76 в Белгородской области, попали на передовую практически без подготовки, следует из видео с военнопленными, размещенными ранее в соцсетях.
Так, мужчина по имени Назар Петрыкив, значащийся в списке погибших под номером 47, рассказывал, что командование их бросило.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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"Наш командир нас кинул, бросил, и мы остались на произвол судьбы как пушечное мясо", — сказал он.
Военный также обратился к сослуживцам и посоветовал им сдаваться россиянам.
Другие пленные, в свою очередь, рассказывали, что даже толком не прошли обучение, а на службу попали в рамках мобилизации.
"По повестке (попал на службу. — Прим. ред.) — принесли повестку, сказали прийти в военкомат с вещами. Пришел, два часа постояли, загрузили, привезли на Красную поляну, одели, выдали оружие, привезли в Егоровку, там две ночи переночевали, повезли на какие-то позиции, и по пути нас расстреляли. Получил ранение, взяли в плен и привезли в донецкую больницу", — поделился украинский военнослужащий Андрей Чикишев, значащийся в списке погибших под номером 61.
По словам прапорщика Ярослава Соболева, он также оказался на фронте по мобилизации и решил сложить оружие, увидев российскую листовку с предложением сдаться. В списке погибших этот пленный был под номером 49.
Еще один солдат украинской армии, Сергей Тарасов, рассказывал о хорошем отношении в российском плену.
"Я прятался, пока не отморозил ноги. Четыре дня <...> был голодный, выполз, попросил покушать и сдался в плен 20 марта. Меня накормили, а потом привезли в больницу. Отношение хорошее", — сказал военный, значившийся в списке под номером 53.
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Вчера, 13:14
В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.
Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.
Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиВ миреУкраинаВячеслав ГладковВиктор БондаревГосдума РФВоздушно-космические силы России
 
 
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