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Офис Зеленского не стал комментировать крушение Ил-76 с пленными - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 24.01.2024 (обновлено: 16:53 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/il-76-1923247229.html
Офис Зеленского не стал комментировать крушение Ил-76 с пленными
Офис Зеленского не стал комментировать крушение Ил-76 с пленными - РИА Новости, 24.01.2024
Офис Зеленского не стал комментировать крушение Ил-76 с пленными
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался давать комментарии по поводу крушения российского самолета, перевозившего на обмен украинских РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:52
2024-01-24T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
михаил подоляк
россия
вооруженные силы украины
украина
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался давать комментарии по поводу крушения российского самолета, перевозившего на обмен украинских пленных. "Комментарии будут немного позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные", - приводит слова Подоляка агентство Рейтер. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. Борт, летевший в Белгород с подмосковного аэродрома "Чкаловский", вез на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождающих и шесть членов экипажа погибли. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в тот же день. Украинские СМИ сначала написали, что самолет сбили именно ВСУ, но затем удалили эту информацию. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot либо IRIS-T. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву эти ЗРК. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 под Белгородом ставит вопрос о возможности хоть каких-то договоренностей с Украиной.
https://ria.ru/20240124/plennye-1923222970.html
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в мире, михаил подоляк, россия, вооруженные силы украины, украина, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Подоляк, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Офис Зеленского не стал комментировать крушение Ил-76 с пленными

Подоляк: комментарии по крушению Ил-76 в Белгородской области будут позже

© фото очевидцаДым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© фото очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался давать комментарии по поводу крушения российского самолета, перевозившего на обмен украинских пленных.
"Комментарии будут немного позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные", - приводит слова Подоляка агентство Рейтер.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. Борт, летевший в Белгород с подмосковного аэродрома "Чкаловский", вез на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождающих и шесть членов экипажа погибли. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в тот же день. Украинские СМИ сначала написали, что самолет сбили именно ВСУ, но затем удалили эту информацию.
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot либо IRIS-T. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву эти ЗРК. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 под Белгородом ставит вопрос о возможности хоть каких-то договоренностей с Украиной.
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Вчера, 15:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил ПодолякРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаКрушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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