https://ria.ru/20240124/il-76-1923247229.html

Офис Зеленского не стал комментировать крушение Ил-76 с пленными

Офис Зеленского не стал комментировать крушение Ил-76 с пленными - РИА Новости, 24.01.2024

Офис Зеленского не стал комментировать крушение Ил-76 с пленными

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался давать комментарии по поводу крушения российского самолета, перевозившего на обмен украинских РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:52

2024-01-24T16:52

2024-01-24T16:53

специальная военная операция на украине

в мире

михаил подоляк

россия

вооруженные силы украины

украина

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался давать комментарии по поводу крушения российского самолета, перевозившего на обмен украинских пленных. "Комментарии будут немного позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные", - приводит слова Подоляка агентство Рейтер. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. Борт, летевший в Белгород с подмосковного аэродрома "Чкаловский", вез на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождающих и шесть членов экипажа погибли. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в тот же день. Украинские СМИ сначала написали, что самолет сбили именно ВСУ, но затем удалили эту информацию. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot либо IRIS-T. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву эти ЗРК. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 под Белгородом ставит вопрос о возможности хоть каких-то договоренностей с Украиной.

https://ria.ru/20240124/plennye-1923222970.html

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Кирилл Волков

в мире, михаил подоляк, россия, вооруженные силы украины, украина, крушение ил-76 в белгородской области