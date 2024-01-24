Толстой заявил, что после крушения Ил-76 переговоров с Киевом быть не может
Толстой: никаких переговоров с киевским режимом, только тюрьма или уничтожение
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной думы Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Никаких переговоров с киевским режимом, сбившим самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, быть не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале.
Ранее в среду Минобороны России сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами.
"Чем быстрее террористы будут обезврежены, тем меньше бед успеют натворить. Никаких переговоров, только тюрьма или уничтожение", — написал Толстой. По его словам, пролившим реки крови "украинским главарям" уже все равно, кого убивать: "своих" или "чужих". Толстой задался вопросом, понимают ли это те, кто дает им в руки оружие.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. По его словам, следом за тем самолетом летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. По его мнению, самолет был сбит "нацистским режимом, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем и другими политиками". Минобороны Украины, по сути, отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу Ил-76 ВКС России в Белгородской области. После сообщения Минобороны России о находившихся на борту украинских пленных издание "Украинская правда" отредактировало новость на своем сайте, удалив все упоминания об ответственности ВСУ за уничтожение самолета.