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Толстой заявил, что после крушения Ил-76 переговоров с Киевом быть не может - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 24.01.2024 (обновлено: 17:51 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/il-76-1923211478.html
Толстой заявил, что после крушения Ил-76 переговоров с Киевом быть не может
Толстой заявил, что после крушения Ил-76 переговоров с Киевом быть не может - РИА Новости, 24.01.2024
Толстой заявил, что после крушения Ил-76 переговоров с Киевом быть не может
Никаких переговоров с киевским режимом, сбившим самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, быть не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:52
2024-01-24T17:51
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
петр толстой
госдума рф
крушение ил-76 в белгородской области
ил-76
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Никаких переговоров с киевским режимом, сбившим самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, быть не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале. Ранее в среду Минобороны России сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. "Чем быстрее террористы будут обезврежены, тем меньше бед успеют натворить. Никаких переговоров, только тюрьма или уничтожение", — написал Толстой. По его словам, пролившим реки крови "украинским главарям" уже все равно, кого убивать: "своих" или "чужих". Толстой задался вопросом, понимают ли это те, кто дает им в руки оружие.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. По его словам, следом за тем самолетом летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. По его мнению, самолет был сбит "нацистским режимом, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем и другими политиками". Минобороны Украины, по сути, отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу Ил-76 ВКС России в Белгородской области. После сообщения Минобороны России о находившихся на борту украинских пленных издание "Украинская правда" отредактировало новость на своем сайте, удалив все упоминания об ответственности ВСУ за уничтожение самолета.
https://ria.ru/20240124/terrorist-1923196930.html
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происшествия, россия, белгородская область, петр толстой, госдума рф, крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, Петр Толстой, Госдума РФ, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ил-76, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Толстой заявил, что после крушения Ил-76 переговоров с Киевом быть не может

Толстой: никаких переговоров с киевским режимом, только тюрьма или уничтожение

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной думы Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Никаких переговоров с киевским режимом, сбившим самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, быть не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале.
Ранее в среду Минобороны России сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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"Чем быстрее террористы будут обезврежены, тем меньше бед успеют натворить. Никаких переговоров, только тюрьма или уничтожение", — написал Толстой. По его словам, пролившим реки крови "украинским главарям" уже все равно, кого убивать: "своих" или "чужих". Толстой задался вопросом, понимают ли это те, кто дает им в руки оружие.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. По его словам, следом за тем самолетом летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. По его мнению, самолет был сбит "нацистским режимом, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем и другими политиками". Минобороны Украины, по сути, отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу Ил-76 ВКС России в Белгородской области. После сообщения Минобороны России о находившихся на борту украинских пленных издание "Украинская правда" отредактировало новость на своем сайте, удалив все упоминания об ответственности ВСУ за уничтожение самолета.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Володин предложил разобраться, какими ракетами могли сбить Ил-76
дополняется ...
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБелгородская областьПетр ТолстойГосдума РФКрушение Ил-76 в Белгородской областиИл-76УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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