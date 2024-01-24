https://ria.ru/20240124/il-76-1923211478.html

Толстой заявил, что после крушения Ил-76 переговоров с Киевом быть не может

Толстой заявил, что после крушения Ил-76 переговоров с Киевом быть не может - РИА Новости, 24.01.2024

Толстой заявил, что после крушения Ил-76 переговоров с Киевом быть не может

Никаких переговоров с киевским режимом, сбившим самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, быть не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:52

2024-01-24T14:52

2024-01-24T17:51

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

белгородская область

петр толстой

госдума рф

крушение ил-76 в белгородской области

ил-76

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Никаких переговоров с киевским режимом, сбившим самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, быть не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале. Ранее в среду Минобороны России сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. "Чем быстрее террористы будут обезврежены, тем меньше бед успеют натворить. Никаких переговоров, только тюрьма или уничтожение", — написал Толстой. По его словам, пролившим реки крови "украинским главарям" уже все равно, кого убивать: "своих" или "чужих". Толстой задался вопросом, понимают ли это те, кто дает им в руки оружие.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. По его словам, следом за тем самолетом летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. По его мнению, самолет был сбит "нацистским режимом, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем и другими политиками". Минобороны Украины, по сути, отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу Ил-76 ВКС России в Белгородской области. После сообщения Минобороны России о находившихся на борту украинских пленных издание "Украинская правда" отредактировало новость на своем сайте, удалив все упоминания об ответственности ВСУ за уничтожение самолета.

https://ria.ru/20240124/terrorist-1923196930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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