https://ria.ru/20240124/il-76-1923208947.html

МИД прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области

МИД прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2024

МИД прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области

Инцидент с Ил-76 в Белгородской области ставит вопрос о возможности каких-либо договоренностей с Киевом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:41

2024-01-24T14:41

2024-01-24T14:53

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крушение ил-76 в белгородской области

родион мирошник

вячеслав володин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Инцидент с Ил-76 в Белгородской области ставит вопрос о возможности каких-либо договоренностей с Киевом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале."Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах. Те гарантии, что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений", - написал Мирошник.Он подчеркнул, что в среду Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего полное пренебрежение к человеческой жизни. Также, добавил Мирошник, в 2014 году Киев начал войну, сбив малазийский пассажирский лайнер MH17, продолжил расстрелом своих же пленных в Еленовке, а сейчас уничтожил 65 своих сограждан."Украинская диктатура принесла их в жертву стремлению демонстрировать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское бесчеловечное нутро, демонстративно отправив на тот свет тех, за которых они, так якобы "боролись" и так ждали", - отметил Мирошник.Он заключил, что ответственность за преступление настигнет всех представителей киевского режима.Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит украинскими военными "тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса - либо Patriot, либо IRIS-T". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, также он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T14:41 true PT0M26S

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