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МИД прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2024
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14:41 24.01.2024 (обновлено: 14:53 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/il-76-1923208947.html
МИД прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области
МИД прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2024
МИД прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области
Инцидент с Ил-76 в Белгородской области ставит вопрос о возможности каких-либо договоренностей с Киевом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:41
2024-01-24T14:53
в мире
россия
белгородская область
киев
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
родион мирошник
вячеслав володин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Инцидент с Ил-76 в Белгородской области ставит вопрос о возможности каких-либо договоренностей с Киевом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале."Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах. Те гарантии, что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений", - написал Мирошник.Он подчеркнул, что в среду Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего полное пренебрежение к человеческой жизни. Также, добавил Мирошник, в 2014 году Киев начал войну, сбив малазийский пассажирский лайнер MH17, продолжил расстрелом своих же пленных в Еленовке, а сейчас уничтожил 65 своих сограждан."Украинская диктатура принесла их в жертву стремлению демонстрировать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское бесчеловечное нутро, демонстративно отправив на тот свет тех, за которых они, так якобы "боролись" и так ждали", - отметил Мирошник.Он заключил, что ответственность за преступление настигнет всех представителей киевского режима.Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит украинскими военными "тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса - либо Patriot, либо IRIS-T". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, также он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.
https://ria.ru/20240124/il-76-1923211478.html
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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в мире, россия, белгородская область, киев, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, родион мирошник, вячеслав володин, госдума рф, воздушно-космические силы россии, конгресс сша
В мире, Россия, Белгородская область, Киев, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Родион Мирошник, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Воздушно-космические силы России, Конгресс США
МИД прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области

МИД РФ: при сбитии Ил-76 Киев совершил акт безумного варварства

© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Инцидент с Ил-76 в Белгородской области ставит вопрос о возможности каких-либо договоренностей с Киевом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
«
"Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах. Те гарантии, что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений", - написал Мирошник.
Он подчеркнул, что в среду Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего полное пренебрежение к человеческой жизни. Также, добавил Мирошник, в 2014 году Киев начал войну, сбив малазийский пассажирский лайнер MH17, продолжил расстрелом своих же пленных в Еленовке, а сейчас уничтожил 65 своих сограждан.
"Украинская диктатура принесла их в жертву стремлению демонстрировать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское бесчеловечное нутро, демонстративно отправив на тот свет тех, за которых они, так якобы "боролись" и так ждали", - отметил Мирошник.
Он заключил, что ответственность за преступление настигнет всех представителей киевского режима.
Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит украинскими военными "тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса - либо Patriot, либо IRIS-T". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, также он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.
Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Толстой заявил, что после крушения Ил-76 переговоров с Киевом быть не может
Вчера, 14:52
 
В миреРоссияБелгородская областьКиевИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиРодион МирошникВячеслав ВолодинГосдума РФВоздушно-космические силы РоссииКонгресс США
 
 
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