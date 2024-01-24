МИД прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области
МИД РФ: при сбитии Ил-76 Киев совершил акт безумного варварства
© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Инцидент с Ил-76 в Белгородской области ставит вопрос о возможности каких-либо договоренностей с Киевом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
«
"Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах. Те гарантии, что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений", - написал Мирошник.
Он подчеркнул, что в среду Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего полное пренебрежение к человеческой жизни. Также, добавил Мирошник, в 2014 году Киев начал войну, сбив малазийский пассажирский лайнер MH17, продолжил расстрелом своих же пленных в Еленовке, а сейчас уничтожил 65 своих сограждан.
"Украинская диктатура принесла их в жертву стремлению демонстрировать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское бесчеловечное нутро, демонстративно отправив на тот свет тех, за которых они, так якобы "боролись" и так ждали", - отметил Мирошник.
Он заключил, что ответственность за преступление настигнет всех представителей киевского режима.
Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит украинскими военными "тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса - либо Patriot, либо IRIS-T". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, также он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.