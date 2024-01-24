https://ria.ru/20240124/il-76-1923191227.html

В Госдуме заявили, что следом за упавшим Ил-76 летел еще один самолет

В Госдуме заявили, что следом за упавшим Ил-76 летел еще один самолет - РИА Новости, 24.01.2024

В Госдуме заявили, что следом за упавшим Ил-76 летел еще один самолет

Следом за потерпевшим крушение в Белгородской области Ил-76 летел еще один самолет с 80 пленными на борту, его развернули, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:31

2024-01-24T13:31

2024-01-24T13:41

госдума рф

ил-76

белгородская область

россия

андрей картаполов

происшествия

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Следом за потерпевшим крушение в Белгородской области Ил-76 летел еще один самолет с 80 пленными на борту, его развернули, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Следом летел второй самолет Ил-76, который вез еще порядка 80 человек военнопленных, его успели развернуть", - сказал Картаполов.Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России.

https://ria.ru/20240124/il-76-1923182858.html

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Кирилл Волков

госдума рф, ил-76, белгородская область, россия, андрей картаполов, происшествия, крушение ил-76 в белгородской области