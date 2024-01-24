https://ria.ru/20240124/il-76-1923191227.html
В Госдуме заявили, что следом за упавшим Ил-76 летел еще один самолет
В Госдуме заявили, что следом за упавшим Ил-76 летел еще один самолет - РИА Новости, 24.01.2024
В Госдуме заявили, что следом за упавшим Ил-76 летел еще один самолет
Следом за потерпевшим крушение в Белгородской области Ил-76 летел еще один самолет с 80 пленными на борту, его развернули, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:31
2024-01-24T13:31
2024-01-24T13:41
госдума рф
ил-76
белгородская область
россия
андрей картаполов
происшествия
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Следом за потерпевшим крушение в Белгородской области Ил-76 летел еще один самолет с 80 пленными на борту, его развернули, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Следом летел второй самолет Ил-76, который вез еще порядка 80 человек военнопленных, его успели развернуть", - сказал Картаполов.Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России.
https://ria.ru/20240124/il-76-1923182858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, ил-76, белгородская область, россия, андрей картаполов, происшествия, крушение ил-76 в белгородской области
Госдума РФ, Ил-76, Белгородская область, Россия, Андрей Картаполов, Происшествия, Крушение Ил-76 в Белгородской области
В Госдуме заявили, что следом за упавшим Ил-76 летел еще один самолет
Картаполов: следом за упавшим Ил-76 летел еще один самолет, его развернули