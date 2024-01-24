https://ria.ru/20240124/il-76-1923182858.html

Володин предложил разобраться, какими ракетами могли сбить Ил-76

Володин предложил разобраться, какими ракетами могли сбить Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Володин предложил разобраться, какими ракетами могли сбить Ил-76

Спикер ГД Вячеслав Володин в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:58

2024-01-24T12:58

2024-01-24T13:22

специальная военная операция на украине

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

белгородская область

россия

вячеслав володин

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы."Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы", - сказал он на пленарном заседании."Своих солдат расстреляли в воздухе… там их матери, жены, дети ждали", - добавил Володин.

https://ria.ru/20240124/samolet-1923176620.html

белгородская область

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Кирилл Волков

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