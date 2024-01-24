https://ria.ru/20240124/il-76-1923182858.html
Володин предложил разобраться, какими ракетами могли сбить Ил-76
Володин предложил разобраться, какими ракетами могли сбить Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Володин предложил разобраться, какими ракетами могли сбить Ил-76
Спикер ГД Вячеслав Володин в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:58
2024-01-24T12:58
2024-01-24T13:22
специальная военная операция на украине
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
белгородская область
россия
вячеслав володин
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы."Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы", - сказал он на пленарном заседании."Своих солдат расстреляли в воздухе… там их матери, жены, дети ждали", - добавил Володин.
https://ria.ru/20240124/samolet-1923176620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Володин предложил разобраться, какими ракетами могли сбить Ил-76
Володин предложил разобраться, какими ракетами и из каких ЗРК могли сбить Ил-76