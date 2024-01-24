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В Белгородской области разбился Ил-76, перевозивший пленных - РИА Новости, 24.01.2024
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12:26 24.01.2024 (обновлено: 20:49 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/il-76-1923173989.html
В Белгородской области разбился Ил-76, перевозивший пленных
В Белгородской области разбился Ил-76, перевозивший пленных - РИА Новости, 24.01.2024
В Белгородской области разбился Ил-76, перевозивший пленных
Российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными, которых везли для обмена, разбился в Белгородской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:26
2024-01-24T20:49
белгородская область
россия
ил-76
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными, которых везли для обмена, разбился в Белгородской области, сообщило Минобороны.&quot;Около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, &lt;...&gt; шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих&quot;, — говорится в релизе.На место ЧП вылетела комиссия Военно-космических сил России для расследования причин катастрофы.Издание "Украинская правда", написавшее со ссылкой на источник, что ответственность за крушение Ил-76 несут ВСУ, удалила это сообщение после того, как стало известно об украинских пленных на борту.Как сообщил на заседании Госдумы председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, руководство Украины знало о готовящемся обмене, Киев проинформировали, каким образом будут доставлять пленных. Несмотря на это, ВСУ сбили Ил-76 тремя ракетами, это были либо американские Patriot, либо немецкие IRIS T.Следом за разбившимся транспортником летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть.Спикер Думы Вячеслав Володин поручил подготовить обращения к конгрессу США и бундестагу, чтобы разобраться, "какие ракеты и пусковые установки были использованы" для атаки на российский Ил-76. По его словам, иностранные парламентарии должны понять, что финансируют нацистский режим и объявить импичмент руководителям своих стран.В среду, 24 января, сообщалось о перехвате украинского беспилотника в селе Ближнее под Белгородом. Кроме того, губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале предупреждение о ракетной опасности. Позднее он сообщил о крупном ЧП в Корочанском районе, не приводя подробностей.Белгородская область граничит с Украиной. ВСУ регулярно обстреливают регион и пытаются устраивать диверсии. В регионе действует повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовиков, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240124/trevoga-1923180239.html
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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белгородская область, россия, ил-76
Белгородская область, Россия, Ил-76
В Белгородской области разбился Ил-76, перевозивший пленных

Минобороны РФ сообщило о крушении Ил-76 с 65 пленными ВСУ в Белгородской области

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными, которых везли для обмена, разбился в Белгородской области, сообщило Минобороны.
«

"Около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, <...> шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих", — говорится в релизе.

На место ЧП вылетела комиссия Военно-космических сил России для расследования причин катастрофы.
Издание "Украинская правда", написавшее со ссылкой на источник, что ответственность за крушение Ил-76 несут ВСУ, удалила это сообщение после того, как стало известно об украинских пленных на борту.
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Вчера, 12:46
Как сообщил на заседании Госдумы председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, руководство Украины знало о готовящемся обмене, Киев проинформировали, каким образом будут доставлять пленных. Несмотря на это, ВСУ сбили Ил-76 тремя ракетами, это были либо американские Patriot, либо немецкие IRIS T.
Следом за разбившимся транспортником летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть.
Спикер Думы Вячеслав Володин поручил подготовить обращения к конгрессу США и бундестагу, чтобы разобраться, "какие ракеты и пусковые установки были использованы" для атаки на российский Ил-76. По его словам, иностранные парламентарии должны понять, что финансируют нацистский режим и объявить импичмент руководителям своих стран.
В среду, 24 января, сообщалось о перехвате украинского беспилотника в селе Ближнее под Белгородом. Кроме того, губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале предупреждение о ракетной опасности. Позднее он сообщил о крупном ЧП в Корочанском районе, не приводя подробностей.
Белгородская область граничит с Украиной. ВСУ регулярно обстреливают регион и пытаются устраивать диверсии. В регионе действует повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовиков, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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