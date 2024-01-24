https://ria.ru/20240124/il-1923251127.html

Делегация в Вене вынесет на обсуждение крушение Ил-76 на форуме ОБСЕ

Делегация в Вене вынесет на обсуждение крушение Ил-76 на форуме ОБСЕ - РИА Новости, 24.01.2024

Делегация в Вене вынесет на обсуждение крушение Ил-76 на форуме ОБСЕ

Делегация РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в среду вынесет тему с крушением Ил-76 на обсуждение на площадке РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:10

2024-01-24T17:10

2024-01-24T17:16

ил-76

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обсе

россия

в мире

крушение ил-76 в белгородской области

специальная военная операция на украине

киев

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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Делегация РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в среду вынесет тему с крушением Ил-76 на обсуждение на площадке Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в Вене, заявили РИА Новости представители делегации."Российская делегация вынесет тему с крушением Ил-76 на обсуждение на площадке ФСОБ сегодня", - сказал представитель делегации.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html

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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T17:10 true PT0M26S

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