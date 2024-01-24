https://ria.ru/20240124/grazhdanstvo-1923145954.html
В Приамурье впервые лишили гражданства мужчин, осужденных за наркотики
В Приамурье впервые лишили гражданства мужчин, осужденных за наркотики - РИА Новости, 24.01.2024
В Приамурье впервые лишили гражданства мужчин, осужденных за наркотики
В Приамурье трех человек лишили гражданства России за преступления, связанные с наркотиками, сообщило УМВД по Амурской области на своем сайте. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:25
2024-01-24T10:25
2024-01-24T15:20
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв — РИА Новости. В Приамурье трех человек лишили гражданства России за преступления, связанные с наркотиками, сообщило УМВД по Амурской области на своем сайте. "В Амурской области впервые сотрудниками полиции вынесены решения о прекращении гражданства. <…> В ходе проверочных мероприятий выявлены трое мужчин, ставших гражданами Российской Федерации в установленном законом порядке, но совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков", — говорится в пресс-релизе. В ведомстве уточнили, что у всех троих нашли наркотики растительного происхождения в крупном размере, в 2021-2022 годах фигурантов дела привлекли к уголовной ответственности и осудили.Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ от 28 апреля ввел новые основания для его прекращения. Одним из них стало совершение преступлений, перечень которых указан в статье 24. Закон вступил в силу 26 октября.Среди правонарушений, за которые могут изъять паспорт, указаны дезертирство, дискредитация армии, добровольная сдача в плен, а также неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения. Кроме того, в перечень попали тяжкие преступления против государства, национальной безопасности, террористическая и экстремистская деятельность, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки и неисполнение законодательства об иноагентах. При этом срок давности значения не имеет.
https://ria.ru/20240122/migranty-1922633285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, происшествия
Амурская область, Происшествия
В Приамурье впервые лишили гражданства мужчин, осужденных за наркотики
В Приамурье впервые лишили гражданства РФ троих мужчин, осуждённых за наркотики
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 янв — РИА Новости.
В Приамурье трех человек лишили гражданства России за преступления, связанные с наркотиками, сообщило УМВД по Амурской области на своем сайте
.
"В Амурской области впервые сотрудниками полиции вынесены решения о прекращении гражданства. <…> В ходе проверочных мероприятий выявлены трое мужчин, ставших гражданами Российской Федерации в установленном законом порядке, но совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков", — говорится в пресс-релизе.
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В ведомстве уточнили, что у всех троих нашли наркотики растительного происхождения в крупном размере, в 2021-2022 годах фигурантов дела привлекли к уголовной ответственности и осудили.
Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ от 28 апреля ввел новые основания для его прекращения. Одним из них стало совершение преступлений, перечень которых указан в статье 24. Закон вступил в силу 26 октября.
Среди правонарушений, за которые могут изъять паспорт, указаны дезертирство, дискредитация армии, добровольная сдача в плен, а также неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения. Кроме того, в перечень попали тяжкие преступления против государства, национальной безопасности, террористическая и экстремистская деятельность, незаконный оборот оружия и наркотиков, массовые беспорядки и неисполнение законодательства об иноагентах. При этом срок давности значения не имеет.
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