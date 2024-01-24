https://ria.ru/20240124/gosduma-1923199295.html

Госдума одобрила в I чтении переход к цифровой маркировке табачных изделий

Госдума одобрила в I чтении переход к цифровой маркировке табачных изделий - РИА Новости, 24.01.2024

Госдума одобрила в I чтении переход к цифровой маркировке табачных изделий

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:05

2024-01-24T14:05

2024-01-24T14:05

россия

алексей сазанов

госдума рф

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. "Законопроект разработан в рамках комплекса мер по отказу о нанесения бумажных марок на табачную продукцию с переходом на цифровую маркировку. Вводится термин "учетно-контрольная специальная марка" для маркировки табачной и никотинсодержащей продукции с уникальным QR-кодом, который будет наносится на пачку", - пояснил на заседании Госдумы замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Согласно законопроекту, термин "учетно-контрольная специальная марка" вводится в Налоговый кодекс. Под ним понимаются средства идентификации, исключающие возможность подделки и повторного использования - по сути, это будет штрих-код, наносимый на упаковку. Предлагаемые нововведения позволят сохранить полномочия таможенных органов по администрированию акцизов в отношении табачных изделий, ввозимых из стран ЕАЭС. Также будет обеспечен контроль за правильностью определения налоговой базы по акцизам на табачную и никотинсодержащую продукцию. Если определенный налогоплательщиком размер налоговой базы окажется меньше объема реализованной продукции по данным государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров, налоговая база будет определяется на основе данных этой системы. Нынешняя редакция документа предполагает, что закон вступит в силу с 1 марта 2024 года, но не раньше, чем через месяц со дня его официального опубликования, и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам. Однако ко второму чтению срок вступления закона в силу будет уточнен. "Необходимо синхронизировать принятие этого законопроекта с соответствующими изменениями в технический регламент на табачную продукцию, где также отменяется требование о маркировке бумажными марками. Поэтому ко второму чтению мы, безусловно, перенесем срок вступления в силу данного законопроекта на 1 мая или 1 июня в зависимости от сроков вступления соответствующих изменений в технический регламент", - сказал Сазанов, отвечая на вопросы депутатов.

https://ria.ru/20240116/voz-1921618806.html

https://ria.ru/20231226/proekt-1918316727.html

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россия, алексей сазанов, госдума рф, евразийский экономический союз