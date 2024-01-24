https://ria.ru/20240124/gaza-1923318807.html

ХАМАС получило несколько сценариев по прекращению огня в Газе

ХАМАС получило несколько сценариев по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 24.01.2024

ХАМАС получило несколько сценариев по прекращению огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС получило несколько вариантов прекращения огня и освобождения заложников, рассмотрело все из них, заявил РИА Новости глава отдела... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T23:38

2024-01-24T23:38

2024-01-24T23:38

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС получило несколько вариантов прекращения огня и освобождения заложников, рассмотрело все из них, заявил РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим. "За последний период движение получило несколько сценариев (прекращения огня и освобождению заложников) и рассмотрело все из них", - сказал Наим. По его словам, самым важным условием ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников заключается в том, что договоренности должны привести к "всеобъемлющему прекращению огня, открытию погранпереходов, поступлению гуманитарной помощи и запуску процесса обмена пленными". Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Израиль и ХАМАС с помощью посредников обсуждают возможность временного перемирия и обмена израильских заложников на палестинских заключенных. Официально декларируемые требования и намерения сторон при этом несопоставимы, так как Израиль поставил цель полностью ликвидировать военный и политический потенциал ХАМАС, а руководство палестинского движения требует полного прекращения военных действий и вывода израильских войск из анклава.

https://ria.ru/20240124/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году