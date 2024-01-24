https://ria.ru/20240124/gaza-1923318807.html
ХАМАС получило несколько сценариев по прекращению огня в Газе
ХАМАС получило несколько сценариев по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 24.01.2024
ХАМАС получило несколько сценариев по прекращению огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС получило несколько вариантов прекращения огня и освобождения заложников, рассмотрело все из них, заявил РИА Новости глава отдела... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T23:38
2024-01-24T23:38
2024-01-24T23:38
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС получило несколько вариантов прекращения огня и освобождения заложников, рассмотрело все из них, заявил РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим. "За последний период движение получило несколько сценариев (прекращения огня и освобождению заложников) и рассмотрело все из них", - сказал Наим. По его словам, самым важным условием ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников заключается в том, что договоренности должны привести к "всеобъемлющему прекращению огня, открытию погранпереходов, поступлению гуманитарной помощи и запуску процесса обмена пленными". Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Израиль и ХАМАС с помощью посредников обсуждают возможность временного перемирия и обмена израильских заложников на палестинских заключенных. Официально декларируемые требования и намерения сторон при этом несопоставимы, так как Израиль поставил цель полностью ликвидировать военный и политический потенциал ХАМАС, а руководство палестинского движения требует полного прекращения военных действий и вывода израильских войск из анклава.
https://ria.ru/20240124/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС получило несколько сценариев по прекращению огня в Газе
Наим: ХАМАС получило несколько сценариев остановки огня в Газе и рассмотрело их
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС получило несколько вариантов прекращения огня и освобождения заложников, рассмотрело все из них, заявил РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.
"За последний период движение получило несколько сценариев (прекращения огня и освобождению заложников) и рассмотрело все из них", - сказал Наим.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
По его словам, самым важным условием ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников заключается в том, что договоренности должны привести к "всеобъемлющему прекращению огня, открытию погранпереходов, поступлению гуманитарной помощи и запуску процесса обмена пленными".
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Израиль
и ХАМАС с помощью посредников обсуждают возможность временного перемирия и обмена израильских заложников на палестинских заключенных. Официально декларируемые требования и намерения сторон при этом несопоставимы, так как Израиль поставил цель полностью ликвидировать военный и политический потенциал ХАМАС, а руководство палестинского движения требует полного прекращения военных действий и вывода израильских войск из анклава.
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