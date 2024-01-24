https://ria.ru/20240124/gaz-1923141470.html

В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме

В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме - РИА Новости, 24.01.2024

В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме

Врачи оценивают состояние двоих пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в городе Томмот в Якутии как крайне тяжелое, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T09:52

2024-01-24T09:52

2024-01-24T09:52

происшествия

томмот

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923133963_0:182:1280:902_1920x0_80_0_0_d984c24a8bd2b4fb1be60da9946278ad.jpg

ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости. Врачи оценивают состояние двоих пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в городе Томмот в Якутии как крайне тяжелое, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения в Telegram-канале. "В результате взрыва пострадали пять человек. Состояние двоих оценивается крайне тяжелым", - сообщили в ведомстве. По информации Минздрава республики, в настоящий момент их оперативно перевозят в Алданскую центральную районную больницу. "После прибытия пострадавших в ЦРБ планируется телемедицинская консультация с ожоговым центром Республиканской больницы №2-ЦЭМП... будет принято решение о необходимости вылета специалистов или эвакуации пострадавших в город Якутск", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что при взрыве бытового газа в четырехэтажном жилом доме в городе Томмот пострадали пять человек, двое госпитализированы с ожогами.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

томмот

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, томмот, республика саха (якутия)