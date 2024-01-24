https://ria.ru/20240124/gaz-1923141470.html
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме - РИА Новости, 24.01.2024
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме
Врачи оценивают состояние двоих пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в городе Томмот в Якутии как крайне тяжелое, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T09:52
2024-01-24T09:52
2024-01-24T09:52
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томмот
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ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости. Врачи оценивают состояние двоих пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в городе Томмот в Якутии как крайне тяжелое, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения в Telegram-канале. "В результате взрыва пострадали пять человек. Состояние двоих оценивается крайне тяжелым", - сообщили в ведомстве. По информации Минздрава республики, в настоящий момент их оперативно перевозят в Алданскую центральную районную больницу. "После прибытия пострадавших в ЦРБ планируется телемедицинская консультация с ожоговым центром Республиканской больницы №2-ЦЭМП... будет принято решение о необходимости вылета специалистов или эвакуации пострадавших в город Якутск", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что при взрыве бытового газа в четырехэтажном жилом доме в городе Томмот пострадали пять человек, двое госпитализированы с ожогами.
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происшествия, томмот, республика саха (якутия)
Происшествия, Томмот, Республика Саха (Якутия)
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме
Минздрав: состояние двоих пострадавших при взрыве газа в Томмоте крайне тяжелое
ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости.
Врачи оценивают состояние двоих пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в городе Томмот в Якутии как крайне тяжелое, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения в Telegram-канале
.
"В результате взрыва пострадали пять человек. Состояние двоих оценивается крайне тяжелым", - сообщили в ведомстве.
По информации Минздрава республики, в настоящий момент их оперативно перевозят в Алданскую центральную районную больницу.
"После прибытия пострадавших в ЦРБ планируется телемедицинская консультация с ожоговым центром Республиканской больницы №2-ЦЭМП... будет принято решение о необходимости вылета специалистов или эвакуации пострадавших в город Якутск", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что при взрыве бытового газа в четырехэтажном жилом доме в городе Томмот пострадали пять человек, двое госпитализированы с ожогами.
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