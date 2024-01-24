Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Якутии выросло до пяти - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/gaz-1923138115.html
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Якутии выросло до пяти
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Якутии выросло до пяти - РИА Новости, 24.01.2024
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Якутии выросло до пяти
При взрыве бытового газа в жилом доме в Томмоте пострадали пять человек, двое госпитализированы с ожогами, сообщает оперативный штаб Якутии в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T09:35
2024-01-24T09:35
происшествия
томмот
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923133941_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_745a1c1cad4a47d116c708be9b0a1d80.jpg
ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости. При взрыве бытового газа в жилом доме в Томмоте пострадали пять человек, двое госпитализированы с ожогами, сообщает оперативный штаб Якутии в Telegram-канале. Ранее региональный главк МЧС сообщил о четырех пострадавших в жилом доме по улице Кирова в городе Томмот, где в результате разгерметизации газового оборудования в одной из квартир "произошел выброс бытового газа". "Сегодня около 12.00 в четырëхэтажном 24-квартирном доме в Томмоте на улице Кирова произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадали пять человек: двое из них госпитализированы с термическими ожогами, трое - в связи с общесоматическим состоянием", - рассказали в оперштабе. По данным региональных властей, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Пожара в доме после взрыва не произошло. Все жильцы эвакуированы. "Проживающие в пострадавшем от взрыва доме, в числе которых шестеро детей, на период устранения последствий взрыва будут размещены в общежитии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240118/gaz-1921986202.html
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
томмот
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923133941_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b187254dfc6541da3c3772ff2ad3896e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томмот, республика саха (якутия)
Происшествия, Томмот, Республика Саха (Якутия)
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Якутии выросло до пяти

Число пострадавших при взрыве газа в доме в якутском Томмоте выросло до пяти

© Фото : ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)Сотрудники экстренных служб на месте взрыва газа в жилом доме в Томмоте в Якутии
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва газа в жилом доме в Томмоте в Якутии - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва газа в жилом доме в Томмоте в Якутии
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости. При взрыве бытового газа в жилом доме в Томмоте пострадали пять человек, двое госпитализированы с ожогами, сообщает оперативный штаб Якутии в Telegram-канале.
Ранее региональный главк МЧС сообщил о четырех пострадавших в жилом доме по улице Кирова в городе Томмот, где в результате разгерметизации газового оборудования в одной из квартир "произошел выброс бытового газа".
Место происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале. 18 января 2024 - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В доме в Махачкале взорвался газ, пострадали трое детей
18 января, 08:56
"Сегодня около 12.00 в четырëхэтажном 24-квартирном доме в Томмоте на улице Кирова произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадали пять человек: двое из них госпитализированы с термическими ожогами, трое - в связи с общесоматическим состоянием", - рассказали в оперштабе.
По данным региональных властей, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Пожара в доме после взрыва не произошло. Все жильцы эвакуированы.
"Проживающие в пострадавшем от взрыва доме, в числе которых шестеро детей, на период устранения последствий взрыва будут размещены в общежитии", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Летучая смерть. Что кроется за взрывами газа в многоэтажках
13 марта 2023, 08:00
 
ПроисшествияТоммотРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала