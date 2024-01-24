https://ria.ru/20240124/gaz-1923138115.html

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Якутии выросло до пяти

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Якутии выросло до пяти - РИА Новости, 24.01.2024

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Якутии выросло до пяти

При взрыве бытового газа в жилом доме в Томмоте пострадали пять человек, двое госпитализированы с ожогами, сообщает оперативный штаб Якутии в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T09:35

2024-01-24T09:35

2024-01-24T09:35

происшествия

томмот

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости. При взрыве бытового газа в жилом доме в Томмоте пострадали пять человек, двое госпитализированы с ожогами, сообщает оперативный штаб Якутии в Telegram-канале. Ранее региональный главк МЧС сообщил о четырех пострадавших в жилом доме по улице Кирова в городе Томмот, где в результате разгерметизации газового оборудования в одной из квартир "произошел выброс бытового газа". "Сегодня около 12.00 в четырëхэтажном 24-квартирном доме в Томмоте на улице Кирова произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадали пять человек: двое из них госпитализированы с термическими ожогами, трое - в связи с общесоматическим состоянием", - рассказали в оперштабе. По данным региональных властей, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Пожара в доме после взрыва не произошло. Все жильцы эвакуированы. "Проживающие в пострадавшем от взрыва доме, в числе которых шестеро детей, на период устранения последствий взрыва будут размещены в общежитии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240118/gaz-1921986202.html

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

томмот

республика саха (якутия)

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происшествия, томмот, республика саха (якутия)