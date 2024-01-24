https://ria.ru/20240124/gaz-1923138115.html
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Якутии выросло до пяти
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Якутии выросло до пяти - РИА Новости, 24.01.2024
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Якутии выросло до пяти
При взрыве бытового газа в жилом доме в Томмоте пострадали пять человек, двое госпитализированы с ожогами, сообщает оперативный штаб Якутии в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T09:35
2024-01-24T09:35
2024-01-24T09:35
происшествия
томмот
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости. При взрыве бытового газа в жилом доме в Томмоте пострадали пять человек, двое госпитализированы с ожогами, сообщает оперативный штаб Якутии в Telegram-канале. Ранее региональный главк МЧС сообщил о четырех пострадавших в жилом доме по улице Кирова в городе Томмот, где в результате разгерметизации газового оборудования в одной из квартир "произошел выброс бытового газа". "Сегодня около 12.00 в четырëхэтажном 24-квартирном доме в Томмоте на улице Кирова произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадали пять человек: двое из них госпитализированы с термическими ожогами, трое - в связи с общесоматическим состоянием", - рассказали в оперштабе. По данным региональных властей, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Пожара в доме после взрыва не произошло. Все жильцы эвакуированы. "Проживающие в пострадавшем от взрыва доме, в числе которых шестеро детей, на период устранения последствий взрыва будут размещены в общежитии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240118/gaz-1921986202.html
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томмот
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происшествия, томмот, республика саха (якутия)
Происшествия, Томмот, Республика Саха (Якутия)
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Якутии выросло до пяти
Число пострадавших при взрыве газа в доме в якутском Томмоте выросло до пяти
ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости.
При взрыве бытового газа в жилом доме в Томмоте пострадали пять человек, двое госпитализированы с ожогами, сообщает оперативный штаб Якутии в Telegram-канале
.
Ранее региональный главк МЧС
сообщил о четырех пострадавших в жилом доме по улице Кирова в городе Томмот, где в результате разгерметизации газового оборудования в одной из квартир "произошел выброс бытового газа".
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"Сегодня около 12.00 в четырëхэтажном 24-квартирном доме в Томмоте на улице Кирова произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадали пять человек: двое из них госпитализированы с термическими ожогами, трое - в связи с общесоматическим состоянием", - рассказали в оперштабе.
По данным региональных властей, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Пожара в доме после взрыва не произошло. Все жильцы эвакуированы.
"Проживающие в пострадавшем от взрыва доме, в числе которых шестеро детей, на период устранения последствий взрыва будут размещены в общежитии", - говорится в сообщении.
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