https://ria.ru/20240124/gaz-1923128084.html

В Якутии в жилом доме взорвался газ

В Якутии в жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 24.01.2024

В Якутии в жилом доме взорвался газ

Несколько человек пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Томмот, Якутия, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону в... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T08:10

2024-01-24T08:10

2024-01-24T09:42

происшествия

томмот

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923128608_0:158:1280:878_1920x0_80_0_0_17282f4ec65aff35bade820320c84da0.jpg

ЯКУТСК, 24 янв — РИА Новости. Несколько человек пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Томмот, Якутия, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону в Telegram-канале."Поступила информация о <...> пострадавших в многоквартирном жилом доме по улице Кирова в городе Томмот. Установлено, что в результате разгерметизации газового оборудования в одной из квартир жилого дома произошел выброс бытового газа без последующего горения", — указали в ведомстве.Как позднее уточнили в республиканском оперативном штабе, пострадали пять человек. Двух госпитализировали с ожогами, еще трех — "в связи с общесоматическим состоянием".Там уточнили, что инцидент произошел примерно в 12:00 (06:00 мск) в четырехэтажном 24-квартирном доме.На месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона — 41 человек личного состава и 12 единиц техники.Прокуратура Алданского района начала проверку соблюдения законодательства в сфере газоснабжения.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

томмот

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, томмот, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)