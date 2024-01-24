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В Якутии в жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 24.01.2024
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08:10 24.01.2024 (обновлено: 09:42 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/gaz-1923128084.html
В Якутии в жилом доме взорвался газ
В Якутии в жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 24.01.2024
В Якутии в жилом доме взорвался газ
Несколько человек пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Томмот, Якутия, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:10
2024-01-24T09:42
происшествия
томмот
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 24 янв — РИА Новости. Несколько человек пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Томмот, Якутия, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону в Telegram-канале."Поступила информация о &lt;...&gt; пострадавших в многоквартирном жилом доме по улице Кирова в городе Томмот. Установлено, что в результате разгерметизации газового оборудования в одной из квартир жилого дома произошел выброс бытового газа без последующего горения", — указали в ведомстве.Как позднее уточнили в республиканском оперативном штабе, пострадали пять человек. Двух госпитализировали с ожогами, еще трех — "в связи с общесоматическим состоянием".Там уточнили, что инцидент произошел примерно в 12:00 (06:00 мск) в четырехэтажном 24-квартирном доме.На месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона — 41 человек личного состава и 12 единиц техники.Прокуратура Алданского района начала проверку соблюдения законодательства в сфере газоснабжения.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
томмот
республика саха (якутия)
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происшествия, томмот, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)
Происшествия, Томмот, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия)
В Якутии в жилом доме взорвался газ

При взрыве газа в жилом доме в Томмоте в Якутии пострадали пять человек

© Фото : ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) Последствия взрыва газа в жилом доме в Томмоте в Якутии 24 января 2024 года
 Последствия взрыва газа в жилом доме в Томмоте в Якутии 24 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)
Последствия взрыва газа в жилом доме в Томмоте в Якутии 24 января 2024 года
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ЯКУТСК, 24 янв — РИА Новости. Несколько человек пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Томмот, Якутия, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону в Telegram-канале.
"Поступила информация о <...> пострадавших в многоквартирном жилом доме по улице Кирова в городе Томмот. Установлено, что в результате разгерметизации газового оборудования в одной из квартир жилого дома произошел выброс бытового газа без последующего горения", — указали в ведомстве.
Как позднее уточнили в республиканском оперативном штабе, пострадали пять человек. Двух госпитализировали с ожогами, еще трех — "в связи с общесоматическим состоянием".
Там уточнили, что инцидент произошел примерно в 12:00 (06:00 мск) в четырехэтажном 24-квартирном доме.
На месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона — 41 человек личного состава и 12 единиц техники.
Прокуратура Алданского района начала проверку соблюдения законодательства в сфере газоснабжения.
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ПроисшествияТоммотМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)
 
 
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