https://ria.ru/20240124/gaz-1923128084.html
В Якутии в жилом доме взорвался газ
В Якутии в жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 24.01.2024
В Якутии в жилом доме взорвался газ
Несколько человек пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Томмот, Якутия, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:10
2024-01-24T08:10
2024-01-24T09:42
происшествия
томмот
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 24 янв — РИА Новости. Несколько человек пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Томмот, Якутия, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону в Telegram-канале."Поступила информация о <...> пострадавших в многоквартирном жилом доме по улице Кирова в городе Томмот. Установлено, что в результате разгерметизации газового оборудования в одной из квартир жилого дома произошел выброс бытового газа без последующего горения", — указали в ведомстве.Как позднее уточнили в республиканском оперативном штабе, пострадали пять человек. Двух госпитализировали с ожогами, еще трех — "в связи с общесоматическим состоянием".Там уточнили, что инцидент произошел примерно в 12:00 (06:00 мск) в четырехэтажном 24-квартирном доме.На месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона — 41 человек личного состава и 12 единиц техники.Прокуратура Алданского района начала проверку соблюдения законодательства в сфере газоснабжения.
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томмот
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, томмот, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)
Происшествия, Томмот, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия)
В Якутии в жилом доме взорвался газ
При взрыве газа в жилом доме в Томмоте в Якутии пострадали пять человек
ЯКУТСК, 24 янв — РИА Новости.
Несколько человек пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Томмот, Якутия, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону в Telegram-канале
.
"Поступила информация о <...> пострадавших в многоквартирном жилом доме по улице Кирова в городе Томмот. Установлено, что в результате разгерметизации газового оборудования в одной из квартир жилого дома произошел выброс бытового газа без последующего горения", — указали в ведомстве.
Как позднее уточнили в республиканском оперативном штабе, пострадали пять человек. Двух госпитализировали с ожогами, еще трех — "в связи с общесоматическим состоянием".
Там уточнили, что инцидент произошел примерно в 12:00 (06:00 мск) в четырехэтажном 24-квартирном доме.
На месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона — 41 человек личного состава и 12 единиц техники.
Прокуратура Алданского района начала проверку соблюдения законодательства в сфере газоснабжения.
Летучая смерть. Что кроется за взрывами газа в многоэтажках