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На юге Франции протестующие фермеры устроили пожар около префектуры Ажен - РИА Новости, 24.01.2024
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23:35 24.01.2024 (обновлено: 23:36 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/frantsiya-1923318335.html
На юге Франции протестующие фермеры устроили пожар около префектуры Ажен
На юге Франции протестующие фермеры устроили пожар около префектуры Ажен - РИА Новости, 24.01.2024
На юге Франции протестующие фермеры устроили пожар около префектуры Ажен
Недовольные политикой правительства фермеры, уже несколько дней блокирующие вход в префектуру коммуны Ажен на юге Франции, в среду подожгли сваленные перед ней... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T23:35
2024-01-24T23:36
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ПАРИЖ, 24 янв – РИА Новости. Недовольные политикой правительства фермеры, уже несколько дней блокирующие вход в префектуру коммуны Ажен на юге Франции, в среду подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки, устроив крупный пожар, сообщил телеканал LCI. На видео, публикуемых бастующими в социальных сетях, видно пламя высотой в несколько метров и черный дым. Ранее протестующие забрызгали все заграждение навозом. Аналогичная акция прошла и во вторник. Протестующие аграрии вывалили у входа в здание префектуры огромные кучи сена, автомобильных покрышек и различных отходов, а также забрызгали ограждения красной краской. По свидетельствам очевидцев, фермеры также использовали потроха и кровь со скотобоен. При этом глава МВД Франции Жеральд Дарманен в среду велел префектам "проявить умеренность" в плане ответных действий на протесты, отметив, что полиция должна вмешиваться лишь в крайних случаях, передала радиостанция Franceinfo. Власти Франции также не намерены снимать блокаду автотрасс, перекрытых бастующими фермерами, так как они действуют "в рамках закона", сообщила ранее официальный представитель кабмина Франции Приска Тевено. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Протестующие предупредили, что вскоре протесты дойдут до Парижа. Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны. Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240121/protest-1922657106.html
https://ria.ru/20240121/khelsinki-1922633954.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923204369.html
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в мире, франция, тулуза, страсбург, жеральд дарманен
В мире, Франция, Тулуза, Страсбург, Жеральд Дарманен
На юге Франции протестующие фермеры устроили пожар около префектуры Ажен

LCI: на юге Франции протестующие фермеры устроили пожар у префектуры Ажен

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрактора участников акции протеста в Париже против экологических мер правительства
Трактора участников акции протеста в Париже против экологических мер правительства - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трактора участников акции протеста в Париже против экологических мер правительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 янв – РИА Новости. Недовольные политикой правительства фермеры, уже несколько дней блокирующие вход в префектуру коммуны Ажен на юге Франции, в среду подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки, устроив крупный пожар, сообщил телеканал LCI.
На видео, публикуемых бастующими в социальных сетях, видно пламя высотой в несколько метров и черный дым.
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Ранее протестующие забрызгали все заграждение навозом. Аналогичная акция прошла и во вторник. Протестующие аграрии вывалили у входа в здание префектуры огромные кучи сена, автомобильных покрышек и различных отходов, а также забрызгали ограждения красной краской. По свидетельствам очевидцев, фермеры также использовали потроха и кровь со скотобоен.
При этом глава МВД Франции Жеральд Дарманен в среду велел префектам "проявить умеренность" в плане ответных действий на протесты, отметив, что полиция должна вмешиваться лишь в крайних случаях, передала радиостанция Franceinfo.
Власти Франции также не намерены снимать блокаду автотрасс, перекрытых бастующими фермерами, так как они действуют "в рамках закона", сообщила ранее официальный представитель кабмина Франции Приска Тевено.
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Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны.
Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.
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