https://ria.ru/20240124/flag-1923272749.html

Детсады, вузы и колледжи могут обязать вывешивать флаг России

Детсады, вузы и колледжи могут обязать вывешивать флаг России - РИА Новости, 24.01.2024

Детсады, вузы и колледжи могут обязать вывешивать флаг России

Законопроект, обязующий все образовательные учреждения вывешивать флаг России, в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2024 года, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:11

2024-01-24T18:11

2024-01-24T18:11

россия

ольга казакова

госдума рф

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Законопроект, обязующий все образовательные учреждения вывешивать флаг России, в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2024 года, сообщила РИА Новости автор инициативы глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова. Ранее, как сообщалось в СМИ, в ГД подготовили законопроект, обязывающий не только школы, но и детские сады, колледжи и вузы вывешивать флаг России на своих зданиях, инициативу поддержало правительство РФ. "Мы полагаем, что он должен вступить в силу с 1 сентября, ну вот как все наши нормы, которые касаются образования", - сказала Казакова По ее словам, вступление в силу всех норм, для которых необходима определенная хозяйственная, структурная или методическая подготовка, стараются установить на начало учебного года. До этого о поддержке инициативы Казаковой РИА Новости сообщили первый зампред и член комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) и Анна Скрозникова ("Новые люди"), а также первый зампред комитета по науке Ксения Горячева ("Новые люди"). Казакова также сообщила РИА Новости, что законопроект внесут в ГД на следующей неделе, среди желающих выступить соавторами инициативы депутаты всех фракций и сенаторы.

https://ria.ru/20240116/prestupleniya-1921734847.html

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россия, ольга казакова, госдума рф