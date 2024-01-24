https://ria.ru/20240124/feyki-1923189874.html
Госдума приняла в I чтении закон о конфискации имущества за фейки об армии
Госдума приняла в I чтении закон о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости, 24.01.2024
Госдума приняла в I чтении закон о конфискации имущества за фейки об армии
Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за распространение ложной информации о вооруженных силах. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:27
2024-01-24T13:27
2024-01-24T16:22
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вячеслав володин
ирина яровая
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за распространение ложной информации о вооруженных силах.В пояснительной записке отмечается, что документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности.Кроме того, законопроект предлагает:Документ также предполагает лишение специального, воинского или почетного звания, государственных наград за:Согласно документу, перечисленные изменения необходимо внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Проект внесли спикер Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.Володин отметил, что сейчас не существует действенных форм наказания, а в случае принятия закона появится ответственность."Мы не имеем действенных норм наказания. Пальчиком пригрозим? Выскажемся, как здесь? Нам постоянно люди говорят: "Ну а дальше-то что?" А вот дальше — конфискация, привлечение к уголовной ответственности. Это коснется всех, кто бьет по стране, бьет по нашим солдатам", — пояснил спикер.Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг поддержали законопроект.
https://ria.ru/20240123/konfiskatsiya-1923063637.html
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общество, россия, госдума рф, вячеслав володин, ирина яровая, владимир васильев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), единая россия
Общество, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Владимир Васильев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Единая Россия
Госдума приняла в I чтении закон о конфискации имущества за фейки об армии
ГД в I чтении приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за распространение ложной информации о вооруженных силах.
В пояснительной записке отмечается, что документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности.
Кроме того, законопроект предлагает:
- ужесточить уголовную ответственность за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, если она совершается из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
- отнести все преступления диверсионной направленности к деятельности, направленной против безопасности России.
В Госдуме прокомментировали проект о конфискации имущества за фейки
Документ также предполагает лишение специального, воинского или почетного звания, государственных наград за:
- распространение ложной информации и дискредитацию российских вооруженных сил;
- призывы к экстремизму и действиям, направленным на нарушение целостности и безопасности государства, а также к введению санкций против России;
- оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов;
- реабилитацию нацизма.
Согласно документу, перечисленные изменения необходимо внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Проект внесли спикер Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.
Володин отметил, что сейчас не существует действенных форм наказания, а в случае принятия закона появится ответственность.
«
"Мы не имеем действенных норм наказания. Пальчиком пригрозим? Выскажемся, как здесь? Нам постоянно люди говорят: "Ну а дальше-то что?" А вот дальше — конфискация, привлечение к уголовной ответственности. Это коснется всех, кто бьет по стране, бьет по нашим солдатам", — пояснил спикер.
Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг
поддержали законопроект.
Песков высказался о законопроекте о конфискации имущества за фейки об армии