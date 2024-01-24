https://ria.ru/20240124/feyki-1923189874.html

Госдума приняла в I чтении закон о конфискации имущества за фейки об армии

Госдума приняла в I чтении закон о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости, 24.01.2024

Госдума приняла в I чтении закон о конфискации имущества за фейки об армии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за распространение ложной информации о вооруженных силах. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:27

2024-01-24T13:27

2024-01-24T16:22

общество

россия

госдума рф

вячеслав володин

ирина яровая

владимир васильев

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за распространение ложной информации о вооруженных силах.В пояснительной записке отмечается, что документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности.Кроме того, законопроект предлагает:Документ также предполагает лишение специального, воинского или почетного звания, государственных наград за:Согласно документу, перечисленные изменения необходимо внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Проект внесли спикер Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.Володин отметил, что сейчас не существует действенных форм наказания, а в случае принятия закона появится ответственность."Мы не имеем действенных норм наказания. Пальчиком пригрозим? Выскажемся, как здесь? Нам постоянно люди говорят: "Ну а дальше-то что?" А вот дальше — конфискация, привлечение к уголовной ответственности. Это коснется всех, кто бьет по стране, бьет по нашим солдатам", — пояснил спикер.Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг поддержали законопроект.

https://ria.ru/20240123/konfiskatsiya-1923063637.html

https://ria.ru/20240124/konfiskatsiya-1923178811.html

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общество, россия, госдума рф, вячеслав володин, ирина яровая, владимир васильев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), единая россия