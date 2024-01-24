https://ria.ru/20240124/fas-1923215257.html

ФАС рассказала о работе по проверке жалоб на маркетплейсы

ФАС рассказала о работе по проверке жалоб на маркетплейсы - РИА Новости, 24.01.2024

ФАС рассказала о работе по проверке жалоб на маркетплейсы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что компании Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, сообщил руководитель... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:01

2024-01-24T15:01

2024-01-24T17:04

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

wildberries

ozon

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что компании Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский."Есть много жалоб от потребителей и компаний МСП на работу маркетплейсов. <...> Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов. Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80 процентов рынка", — сказал он на встрече с представителями Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Объединение Корпоративных Юристов", маркетплейсов и правообладателей.В то же время сейчас действует мораторий на проверки, поэтому для исключения негативных последствий ФАС проводит с компаниями работу по добровольному устранению нарушений, направляя им письма и проводя совещания, указал Шаскольский.В конце мая прошлого года руководитель службы заявил, что ведомство выступает за вывод маркетплейсов из-под указанного моратория. В июне он сообщил о начале проведения соответствующей работы, в частности в отношении IT-компаний. В правительстве поддержали необходимость этого шага. Мораторий на плановые проверки бизнеса ввели в 2022 году и продлили на 2023 и 2024-й. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.

https://ria.ru/20240122/minpromtorg-1922774469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), wildberries, ozon