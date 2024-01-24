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ФАС рассказала о работе по проверке жалоб на маркетплейсы - РИА Новости, 24.01.2024
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15:01 24.01.2024 (обновлено: 17:04 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/fas-1923215257.html
ФАС рассказала о работе по проверке жалоб на маркетплейсы
ФАС рассказала о работе по проверке жалоб на маркетплейсы - РИА Новости, 24.01.2024
ФАС рассказала о работе по проверке жалоб на маркетплейсы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что компании Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, сообщил руководитель... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:01
2024-01-24T17:04
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
wildberries
ozon
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что компании Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский."Есть много жалоб от потребителей и компаний МСП на работу маркетплейсов. &lt;...&gt; Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов. Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80 процентов рынка", — сказал он на встрече с представителями Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Объединение Корпоративных Юристов", маркетплейсов и правообладателей.В то же время сейчас действует мораторий на проверки, поэтому для исключения негативных последствий ФАС проводит с компаниями работу по добровольному устранению нарушений, направляя им письма и проводя совещания, указал Шаскольский.В конце мая прошлого года руководитель службы заявил, что ведомство выступает за вывод маркетплейсов из-под указанного моратория. В июне он сообщил о начале проведения соответствующей работы, в частности в отношении IT-компаний. В правительстве поддержали необходимость этого шага. Мораторий на плановые проверки бизнеса ввели в 2022 году и продлили на 2023 и 2024-й. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), wildberries, ozon
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Wildberries, Ozon
ФАС рассказала о работе по проверке жалоб на маркетплейсы

ФАС признала доминирующее положение Wildberries и Ozon на рынке маркетплейсов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что компании Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский.
«
"Есть много жалоб от потребителей и компаний МСП на работу маркетплейсов. <...> Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов. Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80 процентов рынка", — сказал он на встрече с представителями Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Объединение Корпоративных Юристов", маркетплейсов и правообладателей.
В то же время сейчас действует мораторий на проверки, поэтому для исключения негативных последствий ФАС проводит с компаниями работу по добровольному устранению нарушений, направляя им письма и проводя совещания, указал Шаскольский.
В конце мая прошлого года руководитель службы заявил, что ведомство выступает за вывод маркетплейсов из-под указанного моратория. В июне он сообщил о начале проведения соответствующей работы, в частности в отношении IT-компаний. В правительстве поддержали необходимость этого шага.
Мораторий на плановые проверки бизнеса ввели в 2022 году и продлили на 2023 и 2024-й. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)WildberriesOzon
 
 
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