https://ria.ru/20240124/dvizhenie-1923233460.html
В Татарстане полностью восстановили движение по трассе М-12
В Татарстане полностью восстановили движение по трассе М-12 - РИА Новости, 24.01.2024
В Татарстане полностью восстановили движение по трассе М-12
Автомобильные движение по трассе М-12 "Восток" в Татарстане, частично приостановленное с 19 января, полностью восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:06
2024-01-24T16:06
2024-01-24T16:14
общество
республика татарстан (татарстан)
автодор
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Автомобильные движение по трассе М-12 "Восток" в Татарстане, частично приостановленное с 19 января, полностью восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автодора"."Открываем движение по М-12 с 684 до 766 км из Москвы. Движение на трассе полностью восстановлено", - сказали в госкомпании."Сохраняется ограничение скорости — 70 км/ч. Просьба следовать рекомендациям на информационных табло", - добавили в пресс-службе.Автомобильное движение на участках трассы в Татарстане было временно приостановлено с 19 января из-за сильных снегопадов. Позже после заморозков сугробы превратились в ледяные глыбы. На месте работала спецтехника.
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РИА Новости
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общество, республика татарстан (татарстан), автодор
Общество, Республика Татарстан (Татарстан), Автодор
В Татарстане полностью восстановили движение по трассе М-12
В Татарстане полностью восстановили движение по трассе М-12 "Восток"
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Автомобильные движение по трассе М-12 "Восток" в Татарстане, частично приостановленное с 19 января, полностью восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автодора".
"Открываем движение по М-12 с 684 до 766 км из Москвы
. Движение на трассе полностью восстановлено", - сказали в госкомпании.
"Сохраняется ограничение скорости — 70 км/ч. Просьба следовать рекомендациям на информационных табло", - добавили в пресс-службе.
Автомобильное движение на участках трассы в Татарстане было временно приостановлено с 19 января из-за сильных снегопадов. Позже после заморозков сугробы превратились в ледяные глыбы. На месте работала спецтехника.
На трассе М-7 в Татарстане открыли движение для легковых автомобилей