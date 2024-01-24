https://ria.ru/20240124/dvizhenie-1923233460.html

В Татарстане полностью восстановили движение по трассе М-12

В Татарстане полностью восстановили движение по трассе М-12 - РИА Новости, 24.01.2024

В Татарстане полностью восстановили движение по трассе М-12

Автомобильные движение по трассе М-12 "Восток" в Татарстане, частично приостановленное с 19 января, полностью восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:06

2024-01-24T16:06

2024-01-24T16:14

общество

республика татарстан (татарстан)

автодор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917215708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ba971f945e49d1e098cdd7d870bce5b.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Автомобильные движение по трассе М-12 "Восток" в Татарстане, частично приостановленное с 19 января, полностью восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автодора"."Открываем движение по М-12 с 684 до 766 км из Москвы. Движение на трассе полностью восстановлено", - сказали в госкомпании."Сохраняется ограничение скорости — 70 км/ч. Просьба следовать рекомендациям на информационных табло", - добавили в пресс-службе.Автомобильное движение на участках трассы в Татарстане было временно приостановлено с 19 января из-за сильных снегопадов. Позже после заморозков сугробы превратились в ледяные глыбы. На месте работала спецтехника.

https://ria.ru/20240120/m-7-1922520389.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), автодор