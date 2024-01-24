https://ria.ru/20240124/dtp-1923311565.html
В Карелии при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека
В Карелии при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека - РИА Новости, 24.01.2024
В Карелии при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Карелии, сообщает республиканское МВД. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T22:16
2024-01-24T22:16
2024-01-24T22:16
происшествия
петрозаводск
пряжинский район
мурманская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Карелии, сообщает республиканское МВД. ДТП произошло около 20.00 на трассе "Кола" в Пряжинском районе. "Погибшие: 41-летний водитель китайского внедорожника, житель Петрозаводска и трое его пассажирок", - говорится в сообщении. В другой иномарке за рулем находился 36-летний житель Мурманской области и двое детей. Сообщается, что они живы и доставлены в больницу Петрозаводска для медицинского осмотра.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
петрозаводск
пряжинский район
мурманская область
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происшествия, петрозаводск, пряжинский район, мурманская область
Происшествия, Петрозаводск, Пряжинский район, Мурманская область
В Карелии при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека
МВД: в Карелии при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека