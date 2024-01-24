https://ria.ru/20240124/donetsk-1923307075.html
"Лично насчитал". Военкор из США пришел в ужас от увиденного в Донецке
"Лично насчитал". Военкор из США пришел в ужас от увиденного в Донецке - РИА Новости, 24.01.2024
"Лично насчитал". Военкор из США пришел в ужас от увиденного в Донецке
Бывший военнослужащий ВМС США и журналист Патрик Ланкастер стал свидетелем зверского удара ВСУ по мирным жителям в Донецке. Он рассказал об этом в эфире... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:43
2024-01-24T21:43
2024-01-24T21:43
специальная военная операция на украине
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патрик ланкастер
денис пушилин
вооруженные силы украины
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Бывший военнослужащий ВМС США и журналист Патрик Ланкастер стал свидетелем зверского удара ВСУ по мирным жителям в Донецке. Он рассказал об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Это нападение на гражданское население было одним из самых жестких за последние два года в Донецке", — поделился мнением он, комментируя удар украинских войск по рынку 21 января.Ланкастер пообщался с жителями города. Они предположили, что украинцы знали, что в это время на рынке будет многолюдно."По сути, это продолжение атак ВСУ по гражданскому населению Донецка. Этот удар произошел утром, я получил информацию о произошедшем. <…> Я быстро отправился на место пришествия. <…> К сожалению, в течение дня я лично насчитал 22 погибших мирных жителей", — добавил военкор.Военный признал, что это далеко не первый случай, когда украинские войска обстреливают мирные объекты, такие как рынки и отели. При этом он добавил, что последние два года ВСУ активно применяют западное оружие для этих целей.Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попал, в частности, рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них — два подростка.МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого очевидна необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.
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Кадры с места обстрела Кировского района Донецка
последствия обстрела Кировского района Донецка
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в мире, донецк, россия, патрик ланкастер, денис пушилин, вооруженные силы украины, военно-морские силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Россия, Патрик Ланкастер, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Военно-морские силы США
"Лично насчитал". Военкор из США пришел в ужас от увиденного в Донецке
Американский военкор Ланкастер пришел в ужас от ударов ВСУ по рынку в Донецке
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Бывший военнослужащий ВМС США и журналист Патрик Ланкастер стал свидетелем зверского удара ВСУ по мирным жителям в Донецке. Он рассказал об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom
.
"Это нападение на гражданское население было одним из самых жестких за последние два года в Донецке", — поделился мнением он, комментируя удар украинских войск по рынку 21 января.
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Ланкастер пообщался с жителями города. Они предположили, что украинцы знали, что в это время на рынке будет многолюдно.
"По сути, это продолжение атак ВСУ по гражданскому населению Донецка. Этот удар произошел утром, я получил информацию о произошедшем. <…> Я быстро отправился на место пришествия. <…> К сожалению, в течение дня я лично насчитал 22 погибших мирных жителей", — добавил военкор.
Военный признал, что это далеко не первый случай, когда украинские войска обстреливают мирные объекты, такие как рынки и отели. При этом он добавил, что последние два года ВСУ активно применяют западное оружие для этих целей.
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Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попал, в частности, рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин
, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них — два подростка.
МИД России
назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва
призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева
. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины
нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого очевидна необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.
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