https://ria.ru/20240124/donetsk-1923138679.html

Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка 21 января

Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка 21 января - РИА Новости, 24.01.2024

Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка 21 января

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что шесть пострадавших при украинском обстреле Донецка 21 января остаются в больнице в состоянии средней... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T09:40

2024-01-24T09:40

2024-01-24T09:54

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

кировский район

денис пушилин

сергей рудской

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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что шесть пострадавших при украинском обстреле Донецка 21 января остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести."В медучреждении на стационарном лечении шесть раненых в тот день пациентов, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Это жители района, которые в выходной день вышли за продуктами, а также продавцы, торгующие на рынке", - говорится в сообщении.Директор РТЦ Андрей Боряк рассказал, что все пациенты получают необходимую помощь. Одному из них благодаря профессионализму хирурга, врача отделения микрохирургии конечностей РТЦ Сергея Рудского удалось сохранить кисть руки.По словам Пушилина, видно, что пострадавшие "еще не отошли от пережитой трагедии".Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек.

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, кировский район, денис пушилин, сергей рудской