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Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка 21 января - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 24.01.2024 (обновлено: 09:54 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/donetsk-1923138679.html
Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка 21 января
Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка 21 января - РИА Новости, 24.01.2024
Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка 21 января
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что шесть пострадавших при украинском обстреле Донецка 21 января остаются в больнице в состоянии средней... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T09:40
2024-01-24T09:54
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
кировский район
денис пушилин
сергей рудской
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что шесть пострадавших при украинском обстреле Донецка 21 января остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести."В медучреждении на стационарном лечении шесть раненых в тот день пациентов, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Это жители района, которые в выходной день вышли за продуктами, а также продавцы, торгующие на рынке", - говорится в сообщении.Директор РТЦ Андрей Боряк рассказал, что все пациенты получают необходимую помощь. Одному из них благодаря профессионализму хирурга, врача отделения микрохирургии конечностей РТЦ Сергея Рудского удалось сохранить кисть руки.По словам Пушилина, видно, что пострадавшие "еще не отошли от пережитой трагедии".Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, кировский район, денис пушилин, сергей рудской
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Денис Пушилин, Сергей Рудской
Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка 21 января

Пушилин: шесть пострадавших при обстреле Донецка 21 января остаются в больнице

© РИА Новости / Виктория ВеленскаяПоследствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка
Последствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
Последствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что шесть пострадавших при украинском обстреле Донецка 21 января остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести.
«
"В медучреждении на стационарном лечении шесть раненых в тот день пациентов, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Это жители района, которые в выходной день вышли за продуктами, а также продавцы, торгующие на рынке", - говорится в сообщении.
Директор РТЦ Андрей Боряк рассказал, что все пациенты получают необходимую помощь. Одному из них благодаря профессионализму хирурга, врача отделения микрохирургии конечностей РТЦ Сергея Рудского удалось сохранить кисть руки.
По словам Пушилина, видно, что пострадавшие "еще не отошли от пережитой трагедии".
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 января, 14:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаКировский районДенис ПушилинСергей Рудской
 
 
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