https://ria.ru/20240124/diplomy-1923274219.html
Правительство расширило список мировых вузов, чьи дипломы признают в России
Правительство расширило список мировых вузов, чьи дипломы признают в России - РИА Новости, 24.01.2024
Правительство расширило список мировых вузов, чьи дипломы признают в России
Правительство РФ расширило перечень иностранных образовательных и научных организаций, чьи дипломы признаются автоматически, включив туда Афинский национальный... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T18:19
2024-01-24T18:19
2024-01-24T18:22
общество
россия
лондонский университет
хиросима (префектура)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень иностранных образовательных и научных организаций, чьи дипломы признаются автоматически, включив туда Афинский национальный университет имени Каподистрия, Биркбек колледж Лондонского университета, университет Линкольна и университет Хиросимы, говорится в документе кабмина. Соответствующее распоряжение подписано. Как отмечается в документе, такое решение позволит привлечь в страну новых высококвалифицированных специалистов, а также будет способствовать развитию академической мобильности и реализации совместных образовательных программ. По российскому законодательству, иностранные граждане, которые хотят продолжить учебу или устроиться на работу в России, должны пройти длительную процедуру признания документов об образовании или об ученых степенях. Исключение составляют выпускники вузов из тех стран, с которыми действуют двусторонние соглашения, а также выпускники научных и образовательных организаций, входящих в особый перечень.
https://ria.ru/20231226/obrazovanie-1918067898.html
https://ria.ru/20230807/future-students-1885486816.html
россия
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общество, россия, лондонский университет, хиросима (префектура), навигатор абитуриента
Общество, Россия, Лондонский университет, Хиросима (префектура), Навигатор абитуриента
Правительство расширило список мировых вузов, чьи дипломы признают в России
Правительство расширило список иностранных вузов, чьи дипломы признаются в РФ