https://ria.ru/20240124/diplomatiya-1922937634.html

Межгосударственные отношения России и Республики Чад

Межгосударственные отношения России и Республики Чад - РИА Новости, 24.01.2024

Межгосударственные отношения России и Республики Чад

Дипломатические отношения между СССР и Республикой Чад были установлены 24 ноября 1964 года. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T03:24

2024-01-24T03:24

2024-01-24T03:24

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Дипломатические отношения между СССР и Республикой Чад были установлены 24 ноября 1964 года. Между двумя странами были заключены соглашения о культурном и научном сотрудничестве (1966), торговле (1967), об экономическом и техническом сотрудничестве (1968), об организации в Республике Чад станции оптических наблюдений за искусственными спутниками (1971), о воздушном сообщении (1974). 17-25 июня 1968 года президент Чада Франсуа Томбалбай посетил с официальным визитом СССР. С 1972 года в Чаде существовала советская станция слежения за спутниками. Начиная с 1979 года, в период правления в Чаде Xиссена Хабре, отношения СССР с этой страной ухудшились. Долг Чада перед Советским Союзом составил более трех миллионов долларов (в основном за военные кредиты). Российско-чадские связи в целом носят динамичный характер.В марте 2013 года в Дурбане (ЮАР) "на полях" саммита БРИКС и в сентябре 2016 года в ходе встречи в верхах в формате "Группы двадцати" в Ханчжоу (КНР) состоялись беседы президента РФ Владимира Путина и президента Республики Чад Идриса Деби Итно.В октябре 2019 года в Сочи президент Идрис Деби Итно во главе чадской делегации принял участие в экономическом форуме и саммите "Россия – Африка".В сентябре 2013 года "на полях" 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) прошла встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Муссы Факи Махамата, в ходе которой был подписан Меморандум о двусторонних межмидовских консультациях. 30 апреля 2013 года заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов провел в Москве политические консультации с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Республики Чад Муссой Махаматом Даго.В сентябре 2013 года специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов посетил с рабочей поездной Нджамене, где встретился в президентом Чада Идрисом Деби Итно и государственным секретарем МИД Чада Ламином. Михаил Богданов также встречался с Идрисом Деби Итно 14-15 июня 2015 года в Йоханнесбург (ЮАР) на 25-й сессии Ассамблеи Афросоюза и 12 мая 2016 года в Кампале (Уганда) в рамках мероприятий по случаю официального вступления в должность президента Уганды.29 апреля 2019 года в МИД России Михаил Богданов принял делегацию Чада во главе с координатором по вопросам военного сотрудничества, сотрудничества в сфере безопасности и миротворческих операций при МИД Чада Абделькаримом Деби. В ее состав входил также заместитель руководителя администрации президента Чада Брахим Махамат Джамаладин. 7 декабря 2021 года глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Чада Махаматом Зэн Шерифом, который находился в Москве с рабочим визитом. 17 июля 2023 года посол России в Чаде Владимир Соколенко был принят премьер-министром переходного периода Чада Салехом Кебзабо. 28 июля 2023 года "на полях" второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге состоялась встреча специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова с министром иностранных дел, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Чада Махаматом Салехом Аннадифом, возглавившим чадскую делегацию. 29 июля "на полях" форума также прошла его беседа с послом России в Чаде Владимиром Соколенко. 11 января 2024 года посол РФ в Чаде Владимир Соколенко был принят главой МИД Чада Махаматом Салехом Аннадифом. Посол передал главе чадской дипломатии послание о развитии двусторонних связей. Поддерживаются связи по парламентской линии.В середине 2000-х годов составе Национальной ассамблеи Чада была создана депутатская группа дружбы с Россией. В мае 2015 года по приглашению Национальной Ассамблеи Республики Чад (однопалатный парламент) с рабочим визитом в Нджамене находилась делегация Госдумы РФ во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрием Савельевым. В октябре 2017 года первый вице-председатель Национальной Ассамблеи Чада Кадам посетил Санкт-Петербург для участия в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза. В апреле 2018 года чадские парламентарии участвовали в IV Ялтинском международном экономическом форуме.Торгово-экономические связи России и Чада пока не получили должного развития. По данным ФТС России, внешнеторговый оборот России с Чадом в 2021 году сократился с 2,4 миллиона долларов до 2,2 миллиона долларов. Импорт сократился с 300,7 тысячи долларов до 10,8 тысячи долларов. При этом экспорт вырос с 2,1 миллиона долларов до 2,2 миллиона долларов. Основу российского экспорта составляют фармацевтическая продукция, оборудование и механические устройства. Россия импортирует из Чада каучук, изделия из резины и пр. В 2004 году было подписано межправительственное соглашение об урегулировании задолженности по ранее предоставленным Чаду кредитам. В январе 2021 года партнеры обратились с просьбой о ее списании (по состоянию на 1 октября 2021 года размер чадского долга составлял 1,37 миллиона долларов). По информации Минфина России, в связи с завершением участия Чада в расширенной инициативе HIPC (по облегчению бремени задолженности для бедных стран с высоким уровнем задолженности) остаток задолженности подлежит направлению на реализацию проектов в области развития на территории Чада. Минфином России ведется подготовка проекта соответствующего двустороннего соглашения.Россия и Чад обладают хорошим потенциалом для реализации совместных проектов в сферах геологоразведки (добыча урана, бокситов), энергетики, строительства, инфраструктуры. Ряд российских компаний, представляющих энергетическую отрасль (ПАО "НК "Роснефть", ОАО "Силовые машины", ОАО "ВО "Технопромэкспорт", ООО "Хевел" и др.), выражали заинтересованность в налаживании сотрудничества с чадскими партнерами. АО "Росгеология" в октябре 2018 года подписало Меморандум о взаимопонимании с министерством горнодобывающей промышленности, промышленного и торгового развития и частного сектора Чада. В марте 2018 года в Нджамене прошел первый деловой форум "Россия – Чад". По приглашению Национального союза предпринимателей Чада в мероприятии приняла участие группа российских бизнесменов, которые провели переговоры в профильных министерствах по вопросам налаживания связей в различных сферах сотрудничества. По итогам поездки было подписано пять протоколов о намерениях, состоялась краткая встреча с президентом Идрисом Деби Итно. Ответный визит в Россию представителей чадских деловых кругов во главе с председателем Ассоциации предпринимателей Чада состоялся в декабре 2018 года по приглашению вице-президента Московской Торгово-промышленной палаты Сурена Варданяна. В мае 2018 года делегация Чада в составе министра горнодобывающей промышленности Юссуфа Абассалаха и госсекретаря министерства экономики Хамиса посетила XXII Петербургский международный экономический форум.Интересам продвижения российско-чадского взаимодействия отвечает деятельность Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА). В сентябре 2021 года делегация АЭССА посетила Чад с рабочим визитом. В ходе состоявшихся встреч обсуждалась возможность реализации на территории Чада ряда проектов при участии российских компаний в сферах геологоразведки и добычи природных ресурсов.Интерес к сотрудничеству с Чадом проявляет ПАО "РусГидро". В июне 2022 года делегация компании посетила Нджамену для обсуждения перспектив участия в реализации проектов в сферах гидроэнергетики, геологоразведки и горнодобывающей промышленности. По итогам переговоров достигнута договоренность о подготовке комплексного предложения по управлению водными ресурсами Чада.Развивается сотрудничество в военной сфере.27 августа 2015 года заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов провел переговоры с министром-делегатом по вопросам национальной обороны и делам ветеранов Республики Чад Бенаиндо Татола, который прибыл в Россию рабочим визитом для участия в Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2015". В августе 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017" провел встречу с уполномоченным по вопросам национальной обороны, делам ветеранов и жертв войны Чада Бишаром Исой Джадаллой. Главы военных ведомств подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.В июне 2021 года заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел переговоры с главой военной делегации Чада Даудом Брахимом, участвующей в IX Московской конференции по международной безопасности. Доля советской и российской военной техники в чадской армии составляет около 80%. Имеется востребованность в ее ремонте и модернизации. Укрепляется договорно-правовая база двустороннего военно-технического сотрудничества, ориентированного, в том числе, и на эти цели. Для выхода на новые соглашения о сотрудничестве партнеры регулярно приглашаются для участия в организуемых "Рособоронэкспортом" презентациях военной техники, на различные форумы и выставки, в том числе на форум "Армия-2021" и "Армия-2022" в Кубинке.Налажено сотрудничество по линии министерств обороны двух стран в подготовке чадских офицеров в военных академиях Санкт- Петербурга, Волгограда, Краснодара. На втором курсе обучается 17 человек, на первый поступили еще 10 человек (2023).На начало 2023 года в учебных заведениях МВД России завершали свое образование около 10 чадских полицейских. Учащимся предоставляется бесплатное обмундирование, питание, возможность участия в практических занятиях в полевых условиях.Россия также предложила Чаду специальный курс обучения для женщин-миротворцев.В 2008-2010 годах Россия участвовала в совместной миротворческой операции ООН и Евросоюза в Чаде. В составе миссии ООН в ЦАР и Чаде (MINURCAT) на территории Чада находилась российская вертолетная группа в составе 100 военнослужащих и 4 вертолетов Ми-8. По словам министра иностранных дел Чада Мухаммеда Салех Назыфа, страна нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом. 11-13 мая 2023 годав Санкт-Петербурге состоялся 11-й Петербургский Международный Юридический Форум, в котором приняла участие делегация Чада во главе с министром юстиции и по правам человека Ахмадом Альхабо. "На полях" Форума прошли российско-чадские переговоры, по их итогам был подписан Меморандум о сотрудничестве между министерством юстиции РФ и министерством юстиции и по правам человека Чада. 10 августа 2023 года в министерстве спорта РФ состоялась встреча главы ведомства Олега Матыцина и министра по делам молодежи, спорта, досуга и предпринимательского лидерства Чада Патале Жео. По ее итогам был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области спорта. На подъеме находится сотрудничество в гуманитарной сфере.Между Россией и Чадом заключены межправительственные соглашения о культурном и научном сотрудничестве (1998), о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых степенях (2000), межведомственный Протокол о сотрудничестве в области образования (1997).На начало 2023 года несколько сот чадцев проходят обучение в российских вузах. Всего образование в России получили около 2,5 тысяч граждан Чада.Национальная квота для чадских студентов на 2024/25 учебный год составляет 300 мест. с перспективой роста до 600 мест.7-9 мая 2023 года в Нджамене состоялись Дни культуры России в Чаде. Мероприятие вылилось в массовый праздник российско-чадской дружбы с участием танцевальной группы Национального балета Чада, презентацией чадским фольклорным коллективом танцевального шоу "Калинка", декламированием стихов и прозы российской классики на русском языке представителями чадской молодежи. 11 ноября 2023 года в Чаде был открыт "Русский дом", созданный по инициативе и на личные средства чадской молодежи. Они ставят своей целью продвижение в чадском обществе знаний о России и ее культуре, создании возможностей для изучения русского языка, подготовку молодых чадцев к выезду в РФ на учебу. Активисты "Русского дома" – выпускники российских вузов, на базе личного опыта проводят консультации для чадцев, желающих получить образование в России. Россия оказывает гуманитарную помощь чадскому населению и беженцам. В 2011 году в связи с засухой в стране в качестве продовольственной помощи Чаду РФ направила более 1,4 тысячи тонн пшеницы на сумму 1,8 миллиона долларов. В октябре 2018 года правительство РФ предоставило Чаду через ВПП ООН помощь в размере одного миллиона долларов для обеспечения жителей страны продуктами питания. По решению правительства РФ в марте 2020 года по линии ВПП в Чад было поставлено 742 тонны муки на сумму один миллион долларов за счет российского взноса в ВПП.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, чад, сергей лавров