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МИД Чада заявил, что страна нуждается в России для борьбы с терроризмом - РИА Новости, 20.02.2023
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МИД Чада заявил, что страна нуждается в России для борьбы с терроризмом
МИД Чада заявил, что страна нуждается в России для борьбы с терроризмом - РИА Новости, 20.02.2023
МИД Чада заявил, что страна нуждается в России для борьбы с терроризмом
Чад нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом, ждет конкретных предложений, заявил РИА Новости министр иностранных дел этой страны Мухаммед Салех Назыф. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T03:09
2023-02-20T03:09
в мире
россия
москва
чад
сергей лавров
африканский союз
боко харам
оон
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АДДИС-АБЕБА, 20 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Чад нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом, ждет конкретных предложений, заявил РИА Новости министр иностранных дел этой страны Мухаммед Салех Назыф. Двухдневный саммит Африканского союза, на который прибыли большинство глав государств и правительств африканского континента, прошел в субботу и воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего турне по африканским странам заявил, что РФ будет оказывать содействие странам Сахаро-Сахельского региона, в том числе Чаду, в борьбе с терроризмом. "Да, мы слышали заявление (Лаврова), но пока не видели конкретных предложений от России. Да, конечно, мы нуждаемся в этом (поддержке в борьбе с терроризмом)", - заявил министр. По словам министра, совместная борьба с терроризмом является для Чада одной из основных наряду с образованием чадских студентов в России. По словам министра, Москве и Нджамене необходимо подписать соглашение в сфере совместной борьбы с терроризмом, в котором бы присутствовали "пункты, отвечающие новым вызовам". Также чадский министр заявил, что в Чаде надеются на продолжение сотрудничества с Москвой в области военно-технического сотрудничества. Ранее власти Чада неоднократно заявляли о напряженной ситуации в стране в области терроризма в связи с действующими на его границах вооруженными группировками. В Нджамене сообщали, что чадские военнослужащие принимают участие и в борьбе с радикальной исламистской группировкой "Боко Харам" (внесена СБ ООН в список террористических организаций) на территории Камеруна, Нигера и Нигерии.
https://ria.ru/20230211/sokolenko-1851143914.html
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в мире, россия, москва, чад, сергей лавров, африканский союз, боко харам, оон
В мире, Россия, Москва, Чад, Сергей Лавров, Африканский союз, Боко Харам, ООН
03:09 20.02.2023
 
МИД Чада заявил, что страна нуждается в России для борьбы с терроризмом

Глава МИД Чада Назыф: страна нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом

© Flickr / Elliott BrownЧад
Чад - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Flickr / Elliott Brown
Чад. Архивное фото
Читать ria.ru в
АДДИС-АБЕБА, 20 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Чад нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом, ждет конкретных предложений, заявил РИА Новости министр иностранных дел этой страны Мухаммед Салех Назыф.
Двухдневный саммит Африканского союза, на который прибыли большинство глав государств и правительств африканского континента, прошел в субботу и воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
Посол РФ в Чаде Владимир Соколенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 10:00
Владимир Соколенко: Россия и Чад укрепляют военное сотрудничество
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего турне по африканским странам заявил, что РФ будет оказывать содействие странам Сахаро-Сахельского региона, в том числе Чаду, в борьбе с терроризмом.
"Да, мы слышали заявление (Лаврова), но пока не видели конкретных предложений от России. Да, конечно, мы нуждаемся в этом (поддержке в борьбе с терроризмом)", - заявил министр.
По словам министра, совместная борьба с терроризмом является для Чада одной из основных наряду с образованием чадских студентов в России.
По словам министра, Москве и Нджамене необходимо подписать соглашение в сфере совместной борьбы с терроризмом, в котором бы присутствовали "пункты, отвечающие новым вызовам".
Также чадский министр заявил, что в Чаде надеются на продолжение сотрудничества с Москвой в области военно-технического сотрудничества.
Ранее власти Чада неоднократно заявляли о напряженной ситуации в стране в области терроризма в связи с действующими на его границах вооруженными группировками. В Нджамене сообщали, что чадские военнослужащие принимают участие и в борьбе с радикальной исламистской группировкой "Боко Харам" (внесена СБ ООН в список террористических организаций) на территории Камеруна, Нигера и Нигерии.
Сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 09:53
Посол объяснил, почему Чад иногда не поддерживает Россию на площадке ООН
 
В миреРоссияМоскваЧадСергей ЛавровАфриканский союзБоко ХарамООН
 
 
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