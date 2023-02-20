https://ria.ru/20230220/chad-1853043181.html

МИД Чада заявил, что страна нуждается в России для борьбы с терроризмом

МИД Чада заявил, что страна нуждается в России для борьбы с терроризмом - РИА Новости, 20.02.2023

МИД Чада заявил, что страна нуждается в России для борьбы с терроризмом

Чад нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом, ждет конкретных предложений, заявил РИА Новости министр иностранных дел этой страны Мухаммед Салех Назыф. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T03:09

2023-02-20T03:09

2023-02-20T03:09

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АДДИС-АБЕБА, 20 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Чад нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом, ждет конкретных предложений, заявил РИА Новости министр иностранных дел этой страны Мухаммед Салех Назыф. Двухдневный саммит Африканского союза, на который прибыли большинство глав государств и правительств африканского континента, прошел в субботу и воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего турне по африканским странам заявил, что РФ будет оказывать содействие странам Сахаро-Сахельского региона, в том числе Чаду, в борьбе с терроризмом. "Да, мы слышали заявление (Лаврова), но пока не видели конкретных предложений от России. Да, конечно, мы нуждаемся в этом (поддержке в борьбе с терроризмом)", - заявил министр. По словам министра, совместная борьба с терроризмом является для Чада одной из основных наряду с образованием чадских студентов в России. По словам министра, Москве и Нджамене необходимо подписать соглашение в сфере совместной борьбы с терроризмом, в котором бы присутствовали "пункты, отвечающие новым вызовам". Также чадский министр заявил, что в Чаде надеются на продолжение сотрудничества с Москвой в области военно-технического сотрудничества. Ранее власти Чада неоднократно заявляли о напряженной ситуации в стране в области терроризма в связи с действующими на его границах вооруженными группировками. В Нджамене сообщали, что чадские военнослужащие принимают участие и в борьбе с радикальной исламистской группировкой "Боко Харам" (внесена СБ ООН в список террористических организаций) на территории Камеруна, Нигера и Нигерии.

https://ria.ru/20230211/sokolenko-1851143914.html

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в мире, россия, москва, чад, сергей лавров, африканский союз, боко харам, оон