https://ria.ru/20230220/chad-1853043181.html
МИД Чада заявил, что страна нуждается в России для борьбы с терроризмом
МИД Чада заявил, что страна нуждается в России для борьбы с терроризмом - РИА Новости, 20.02.2023
МИД Чада заявил, что страна нуждается в России для борьбы с терроризмом
Чад нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом, ждет конкретных предложений, заявил РИА Новости министр иностранных дел этой страны Мухаммед Салех Назыф. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T03:09
2023-02-20T03:09
2023-02-20T03:09
в мире
россия
москва
чад
сергей лавров
африканский союз
боко харам
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137421/92/1374219236_0:100:640:460_1920x0_80_0_0_32ae4a8039c381193a4c982af5304d30.jpg
АДДИС-АБЕБА, 20 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Чад нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом, ждет конкретных предложений, заявил РИА Новости министр иностранных дел этой страны Мухаммед Салех Назыф. Двухдневный саммит Африканского союза, на который прибыли большинство глав государств и правительств африканского континента, прошел в субботу и воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего турне по африканским странам заявил, что РФ будет оказывать содействие странам Сахаро-Сахельского региона, в том числе Чаду, в борьбе с терроризмом. "Да, мы слышали заявление (Лаврова), но пока не видели конкретных предложений от России. Да, конечно, мы нуждаемся в этом (поддержке в борьбе с терроризмом)", - заявил министр. По словам министра, совместная борьба с терроризмом является для Чада одной из основных наряду с образованием чадских студентов в России. По словам министра, Москве и Нджамене необходимо подписать соглашение в сфере совместной борьбы с терроризмом, в котором бы присутствовали "пункты, отвечающие новым вызовам". Также чадский министр заявил, что в Чаде надеются на продолжение сотрудничества с Москвой в области военно-технического сотрудничества. Ранее власти Чада неоднократно заявляли о напряженной ситуации в стране в области терроризма в связи с действующими на его границах вооруженными группировками. В Нджамене сообщали, что чадские военнослужащие принимают участие и в борьбе с радикальной исламистской группировкой "Боко Харам" (внесена СБ ООН в список террористических организаций) на территории Камеруна, Нигера и Нигерии.
https://ria.ru/20230211/sokolenko-1851143914.html
https://ria.ru/20230211/chad-1851369478.html
россия
москва
чад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137421/92/1374219236_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_e14fdf55949e4a13cb3cc8c1913f69e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, чад, сергей лавров, африканский союз, боко харам, оон
В мире, Россия, Москва, Чад, Сергей Лавров, Африканский союз, Боко Харам, ООН
МИД Чада заявил, что страна нуждается в России для борьбы с терроризмом
Глава МИД Чада Назыф: страна нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом