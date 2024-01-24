https://ria.ru/20240124/delo-1923289208.html

СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Якутии

СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Якутии - РИА Новости, 24.01.2024

СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Якутии

СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в городе Томмот Якутии, в результате которого пострадали пять человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T19:30

2024-01-24T19:30

2024-01-24T19:31

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 24 янв — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в городе Томмот Якутии, в результате которого пострадали пять человек, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. "По факту травмирования людей в результате разгерметизации газового оборудования в многоквартирном жилом доме в городе Томмоте Алданского района Якутии возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг", - отмечает пресс-служба. По информации СУ СК, следователи произвели осмотр места происшествия, в эксплуатирующей организации произведена выемка документов, назначены судебные медицинские экспертизы, строительно-техническая и другие судебные экспертизы, а также иные первоначальные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Ранее сообщалось о том, что в среду при взрыве бытового газа в четырехэтажном жилом доме в городе Томмот пострадали пять человек, двое госпитализированы с ожогами. Врачи оценивают состояние двоих пострадавших как крайне тяжелое.

https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

россия

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), томмот