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СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Якутии - РИА Новости, 24.01.2024
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19:30 24.01.2024 (обновлено: 19:31 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/delo-1923289208.html
СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Якутии
СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Якутии - РИА Новости, 24.01.2024
СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Якутии
СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в городе Томмот Якутии, в результате которого пострадали пять человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:30
2024-01-24T19:31
происшествия
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ЯКУТСК, 24 янв — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в городе Томмот Якутии, в результате которого пострадали пять человек, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. "По факту травмирования людей в результате разгерметизации газового оборудования в многоквартирном жилом доме в городе Томмоте Алданского района Якутии возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг", - отмечает пресс-служба. По информации СУ СК, следователи произвели осмотр места происшествия, в эксплуатирующей организации произведена выемка документов, назначены судебные медицинские экспертизы, строительно-техническая и другие судебные экспертизы, а также иные первоначальные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Ранее сообщалось о том, что в среду при взрыве бытового газа в четырехэтажном жилом доме в городе Томмот пострадали пять человек, двое госпитализированы с ожогами. Врачи оценивают состояние двоих пострадавших как крайне тяжелое.
https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), томмот
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Томмот
СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Якутии

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Якутии, где пострадали 5 человек

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЯКУТСК, 24 янв — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в городе Томмот Якутии, в результате которого пострадали пять человек, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
"По факту травмирования людей в результате разгерметизации газового оборудования в многоквартирном жилом доме в городе Томмоте Алданского района Якутии возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг", - отмечает пресс-служба.
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По информации СУ СК, следователи произвели осмотр места происшествия, в эксплуатирующей организации произведена выемка документов, назначены судебные медицинские экспертизы, строительно-техническая и другие судебные экспертизы, а также иные первоначальные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.
Ранее сообщалось о том, что в среду при взрыве бытового газа в четырехэтажном жилом доме в городе Томмот пострадали пять человек, двое госпитализированы с ожогами. Врачи оценивают состояние двоих пострадавших как крайне тяжелое.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Томмот
 
 
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