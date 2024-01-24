https://ria.ru/20240124/delo-1923202660.html

В Подмосковье завели дело о незаконной миграции после заказного поджога

В Подмосковье завели дело о незаконной миграции после заказного поджога - РИА Новости, 24.01.2024

В Подмосковье завели дело о незаконной миграции после заказного поджога

После поджога автомобиля жителя Подмосковья гражданами Таджикистана, которые действовали по приказу криминального авторитета, возбуждено уголовное дело об... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:20

2024-01-24T14:20

2024-01-24T14:20

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. После поджога автомобиля жителя Подмосковья гражданами Таджикистана, которые действовали по приказу криминального авторитета, возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе СК России. Накануне начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова сообщила журналистам, что в Пушкине полицейские задержали криминального авторитета, по чьему приказу уроженцы Средней Азии сожгли иномарку — ущерб составил 3 миллиона рублей. По данным полиции, он занимался покровительством предпринимателей, привлекающих нелегалов к работе. Как отмечают в СК РФ, поджигателями оказались уроженцы Таджикистана, мотив - личная обида. После задержания выяснилось, что документы у них поддельные. Кроме того, установлено, что один из них был осужден за применение насилия в отношении представителя власти и выдворен из России, однако ему удалось вернуться по фальшивому паспорту. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лица, причастное к организации бизнеса с привлечением нелегальных мигрантов. Главным следственным управлением по Московской области возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ)", - сказали в СК РФ. В ведомстве добавим, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству областного главка СК доложить о ходе расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20240123/strelba-1923095193.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)