https://ria.ru/20240124/britaniya-1923248019.html
Британцев призвали быть готовыми служить в армии
Британцев призвали быть готовыми служить в армии - РИА Новости, 24.01.2024
Британцев призвали быть готовыми служить в армии
Глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией, пишет издание... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:59
2024-01-24T16:59
2024-01-24T17:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией, пишет издание Politico.eu. "Люди в Британии должны быть готовы служить в армии в случае войны с Россией", - приводит издание предупреждение Сандерса в ходе его выступления на выставке бронированной техники в Лондоне. Согласно изданию, Сандерс подчеркнул необходимость перемен в "головах" британцев, с тем, чтобы население было морально готово к возможному военному конфликту с Россией. Ранее газета Times сообщала о том, что численность британской армии может сократиться на треть за десять лет - с порядка 75 тысяч солдат в настоящее время до 52 тысяч человек.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания
В мире, Россия, Великобритания
Британцев призвали быть готовыми служить в армии
Politico: британцев призвали быть готовыми к службе в случае конфликта с Россией