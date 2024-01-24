https://ria.ru/20240124/britaniya-1923248019.html

Британцев призвали быть готовыми служить в армии

Британцев призвали быть готовыми служить в армии - РИА Новости, 24.01.2024

Британцев призвали быть готовыми служить в армии

Глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией, пишет издание... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:59

2024-01-24T16:59

2024-01-24T17:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией, пишет издание Politico.eu. "Люди в Британии должны быть готовы служить в армии в случае войны с Россией", - приводит издание предупреждение Сандерса в ходе его выступления на выставке бронированной техники в Лондоне. Согласно изданию, Сандерс подчеркнул необходимость перемен в "головах" британцев, с тем, чтобы население было морально готово к возможному военному конфликту с Россией. Ранее газета Times сообщала о том, что численность британской армии может сократиться на треть за десять лет - с порядка 75 тысяч солдат в настоящее время до 52 тысяч человек.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, великобритания