Рейтинг@Mail.ru
Британцев призвали быть готовыми служить в армии - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 24.01.2024 (обновлено: 17:00 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/britaniya-1923248019.html
Британцев призвали быть готовыми служить в армии
Британцев призвали быть готовыми служить в армии - РИА Новости, 24.01.2024
Британцев призвали быть готовыми служить в армии
Глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией, пишет издание... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:59
2024-01-24T17:00
в мире
россия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536025_0:68:1800:1081_1920x0_80_0_0_66c24b1686b28c1dca60685d04c12102.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией, пишет издание Politico.eu. "Люди в Британии должны быть готовы служить в армии в случае войны с Россией", - приводит издание предупреждение Сандерса в ходе его выступления на выставке бронированной техники в Лондоне. Согласно изданию, Сандерс подчеркнул необходимость перемен в "головах" британцев, с тем, чтобы население было морально готово к возможному военному конфликту с Россией. Ранее газета Times сообщала о том, что численность британской армии может сократиться на треть за десять лет - с порядка 75 тысяч солдат в настоящее время до 52 тысяч человек.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536025_143:0:1800:1243_1920x0_80_0_0_3146dd3bfbabbdf51b49286fecd9ae98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания
В мире, Россия, Великобритания
Британцев призвали быть готовыми служить в армии

Politico: британцев призвали быть готовыми к службе в случае конфликта с Россией

CC BY 2.0 / UK MOD/Corporal Tom Evans (RLC) / Британские военные во время учений
Британские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
CC BY 2.0 / UK MOD/Corporal Tom Evans (RLC) /
Британские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией, пишет издание Politico.eu.
"Люди в Британии должны быть готовы служить в армии в случае войны с Россией", - приводит издание предупреждение Сандерса в ходе его выступления на выставке бронированной техники в Лондоне.
Согласно изданию, Сандерс подчеркнул необходимость перемен в "головах" британцев, с тем, чтобы население было морально готово к возможному военному конфликту с Россией.
Ранее газета Times сообщала о том, что численность британской армии может сократиться на треть за десять лет - с порядка 75 тысяч солдат в настоящее время до 52 тысяч человек.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
НАТО идет на войну
22 января, 08:00
 
В миреРоссияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала