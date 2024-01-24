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ВОЗ сообщила о потере связи с больницей "Аль-Хейр" в Газе - РИА Новости, 24.01.2024
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00:48 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/bolnitsa-1923105427.html
ВОЗ сообщила о потере связи с больницей "Аль-Хейр" в Газе
ВОЗ сообщила о потере связи с больницей "Аль-Хейр" в Газе - РИА Новости, 24.01.2024
ВОЗ сообщила о потере связи с больницей "Аль-Хейр" в Газе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) больше не может связаться с больницей "Аль-Хейр" на юге сектора Газа, там арестованы некоторые медицинские... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T00:48
2024-01-24T00:48
воз
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 24 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) больше не может связаться с больницей "Аль-Хейр" на юге сектора Газа, там арестованы некоторые медицинские работники, сообщила организация в соцсети X. "ВОЗ крайне обеспокоена сообщениями о том, что небольшая больница "Аль-Хейр", управляемая НПО, примерно на 30 коек, столкнулась с военным вторжением и задержанием нескольких медицинских работников. Связь с больницей больше невозможна", - сказано в публикации. По данным организации, только 14 из 36 больниц в секторе Газа все еще частично функционируют. "Усиление военного присутствия и боевые действия на юге Газы также подвергают риску пациентов и медицинских работников и ставят под угрозу доступ к медицинскому обслуживанию. Они серьезно затрудняют передвижение медицинских работников, машин скорой помощи и способность партнеров по здравоохранению пополнять запасы в больницах, подрывается их функциональность. Сотрудники ВОЗ говорят, что ситуация в больницах Хан-Юниса является катастрофической и неописуемой", - отмечают в организации. ВОЗ зафиксировала 659 нападений на медицинские объекты в секторе Газа и на Западном берегу с 7 октября, в результате которых 619 человек погибли и 837 получили ранения.
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воз, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВОЗ, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВОЗ сообщила о потере связи с больницей "Аль-Хейр" в Газе

ВОЗ потеряла связь с больницей "Аль-Хейр" в Газе после ареста медработников

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 24 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) больше не может связаться с больницей "Аль-Хейр" на юге сектора Газа, там арестованы некоторые медицинские работники, сообщила организация в соцсети X.
«
"ВОЗ крайне обеспокоена сообщениями о том, что небольшая больница "Аль-Хейр", управляемая НПО, примерно на 30 коек, столкнулась с военным вторжением и задержанием нескольких медицинских работников. Связь с больницей больше невозможна", - сказано в публикации.
По данным организации, только 14 из 36 больниц в секторе Газа все еще частично функционируют.
"Усиление военного присутствия и боевые действия на юге Газы также подвергают риску пациентов и медицинских работников и ставят под угрозу доступ к медицинскому обслуживанию. Они серьезно затрудняют передвижение медицинских работников, машин скорой помощи и способность партнеров по здравоохранению пополнять запасы в больницах, подрывается их функциональность. Сотрудники ВОЗ говорят, что ситуация в больницах Хан-Юниса является катастрофической и неописуемой", - отмечают в организации.
ВОЗ зафиксировала 659 нападений на медицинские объекты в секторе Газа и на Западном берегу с 7 октября, в результате которых 619 человек погибли и 837 получили ранения.
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ВОЗВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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