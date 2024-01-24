https://ria.ru/20240124/bolnitsa-1923105427.html

ВОЗ сообщила о потере связи с больницей "Аль-Хейр" в Газе

ВОЗ сообщила о потере связи с больницей "Аль-Хейр" в Газе - РИА Новости, 24.01.2024

ВОЗ сообщила о потере связи с больницей "Аль-Хейр" в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) больше не может связаться с больницей "Аль-Хейр" на юге сектора Газа, там арестованы некоторые медицинские... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T00:48

2024-01-24T00:48

2024-01-24T00:48

воз

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg

ЖЕНЕВА, 24 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) больше не может связаться с больницей "Аль-Хейр" на юге сектора Газа, там арестованы некоторые медицинские работники, сообщила организация в соцсети X. "ВОЗ крайне обеспокоена сообщениями о том, что небольшая больница "Аль-Хейр", управляемая НПО, примерно на 30 коек, столкнулась с военным вторжением и задержанием нескольких медицинских работников. Связь с больницей больше невозможна", - сказано в публикации. По данным организации, только 14 из 36 больниц в секторе Газа все еще частично функционируют. "Усиление военного присутствия и боевые действия на юге Газы также подвергают риску пациентов и медицинских работников и ставят под угрозу доступ к медицинскому обслуживанию. Они серьезно затрудняют передвижение медицинских работников, машин скорой помощи и способность партнеров по здравоохранению пополнять запасы в больницах, подрывается их функциональность. Сотрудники ВОЗ говорят, что ситуация в больницах Хан-Юниса является катастрофической и неописуемой", - отмечают в организации. ВОЗ зафиксировала 659 нападений на медицинские объекты в секторе Газа и на Западном берегу с 7 октября, в результате которых 619 человек погибли и 837 получили ранения.

https://ria.ru/20240123/konsultatsii-1923100777.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воз, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году