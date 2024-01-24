https://ria.ru/20240124/bespilotniki-1923310214.html

Минобороны сообщило детали о сбитых над Брянской областью беспилотниках

Минобороны сообщило детали о сбитых над Брянской областью беспилотниках - РИА Новости, 24.01.2024

Минобороны сообщило детали о сбитых над Брянской областью беспилотниках

Три украинских беспилотника уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T22:05

2024-01-24T22:05

2024-01-24T22:05

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

безопасность

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Три украинских беспилотника уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области, сообщили в среду в Минобороны России. "Двадцать четвертого января около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

россия

брянская область

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россия, брянская область, безопасность