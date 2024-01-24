Россия за неделю подавила 133 дрона ВСУ в районе Энергодара и ЗАЭС
РФ подавила 133 дрона ВСУ, запущенных в сторону ЗАЭС и Энергодара 8-15 января
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Россия с 8 по 15 января подавила более 130 украинских беспилотников, запущенных в сторону города Энергодара и Запорожской АЭС, сообщает постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене.
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"С 8 по 15 января 2024 года подавлено 133 летательных аппарата, запущенных Украиной с целью атак и провокаций в отношении ЗАЭС и города Энергодар", - говорится в информационном циркуляре российского постпредства для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС, Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Со своей стороны, МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.