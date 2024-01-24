https://ria.ru/20240124/bespilotniki-1923188509.html

Россия за неделю подавила 133 дрона ВСУ в районе Энергодара и ЗАЭС

Россия за неделю подавила 133 дрона ВСУ в районе Энергодара и ЗАЭС - РИА Новости, 24.01.2024

Россия за неделю подавила 133 дрона ВСУ в районе Энергодара и ЗАЭС

Россия с 8 по 15 января подавила более 130 украинских беспилотников, запущенных в сторону города Энергодара и Запорожской АЭС, сообщает постоянное... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:20

2024-01-24T13:20

2024-01-24T13:20

специальная военная операция на украине

безопасность

энергодар

запорожская аэс

магатэ

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Россия с 8 по 15 января подавила более 130 украинских беспилотников, запущенных в сторону города Энергодара и Запорожской АЭС, сообщает постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене. "С 8 по 15 января 2024 года подавлено 133 летательных аппарата, запущенных Украиной с целью атак и провокаций в отношении ЗАЭС и города Энергодар", - говорится в информационном циркуляре российского постпредства для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС, Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Со своей стороны, МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, энергодар, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины