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Россия за неделю подавила 133 дрона ВСУ в районе Энергодара и ЗАЭС - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/bespilotniki-1923188509.html
Россия за неделю подавила 133 дрона ВСУ в районе Энергодара и ЗАЭС
Россия за неделю подавила 133 дрона ВСУ в районе Энергодара и ЗАЭС - РИА Новости, 24.01.2024
Россия за неделю подавила 133 дрона ВСУ в районе Энергодара и ЗАЭС
Россия с 8 по 15 января подавила более 130 украинских беспилотников, запущенных в сторону города Энергодара и Запорожской АЭС, сообщает постоянное... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:20
2024-01-24T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Россия с 8 по 15 января подавила более 130 украинских беспилотников, запущенных в сторону города Энергодара и Запорожской АЭС, сообщает постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене. "С 8 по 15 января 2024 года подавлено 133 летательных аппарата, запущенных Украиной с целью атак и провокаций в отношении ЗАЭС и города Энергодар", - говорится в информационном циркуляре российского постпредства для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС, Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Со своей стороны, МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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безопасность, энергодар, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Россия за неделю подавила 133 дрона ВСУ в районе Энергодара и ЗАЭС

РФ подавила 133 дрона ВСУ, запущенных в сторону ЗАЭС и Энергодара 8-15 января

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Россия с 8 по 15 января подавила более 130 украинских беспилотников, запущенных в сторону города Энергодара и Запорожской АЭС, сообщает постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене.
«
"С 8 по 15 января 2024 года подавлено 133 летательных аппарата, запущенных Украиной с целью атак и провокаций в отношении ЗАЭС и города Энергодар", - говорится в информационном циркуляре российского постпредства для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС, Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Со своей стороны, МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
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