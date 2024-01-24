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Над Брянской областью уничтожили четвертый беспилотник
Над Брянской областью уничтожили четвертый беспилотник - РИА Новости, 24.01.2024
Над Брянской областью уничтожили четвертый беспилотник
Четвёртый украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО над территорией Брянской области в среду, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T22:23
2024-01-24T22:23
2024-01-24T22:23
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Четвёртый украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО над территорией Брянской области в среду, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать четвертого января около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО ещё один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве. В районе 21.30 мск над Брянской областью было сбито три украинских БПЛА.
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брянская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность
Над Брянской областью уничтожили четвертый беспилотник
МО РФ: над Брянской областью уничтожили четвертый беспилотник ВСУ
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Четвёртый украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО над территорией Брянской области в среду, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать четвертого января около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО ещё один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.
В районе 21.30 мск над Брянской областью было сбито три украинских БПЛА.
Россия выигрывает войну беспилотников