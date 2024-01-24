https://ria.ru/20240124/bespilotnik-1923312163.html

Над Брянской областью уничтожили четвертый беспилотник

Над Брянской областью уничтожили четвертый беспилотник - РИА Новости, 24.01.2024

Над Брянской областью уничтожили четвертый беспилотник

Четвёртый украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО над территорией Брянской области в среду, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T22:23

2024-01-24T22:23

2024-01-24T22:23

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Четвёртый украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО над территорией Брянской области в среду, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать четвертого января около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО ещё один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве. В районе 21.30 мск над Брянской областью было сбито три украинских БПЛА.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, безопасность