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Над селом в районе Белгорода сбили беспилотник - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 24.01.2024 (обновлено: 11:01 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/bespilotnik-1923147812.html
Над селом в районе Белгорода сбили беспилотник
Над селом в районе Белгорода сбили беспилотник - РИА Новости, 24.01.2024
Над селом в районе Белгорода сбили беспилотник
Силы ПВО уничтожили беспилотник над селом Ближнее под Белгородом, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:38
2024-01-24T11:01
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник над селом Ближнее под Белгородом, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — уточнил чиновник.Информации о пострадавших не поступало.Белгородская область граничит с Украиной, ВСУ регулярно обстреливают регион и пытаются устраивать диверсии. Как сообщал Гладков накануне, за предыдущие сутки противник не менее 12 раз атаковал Белгородскую область беспилотниками и дронами-камикадзе, один мирный житель получил ранение.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых структур, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240124/orel-1923122138.html
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белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков
Над селом в районе Белгорода сбили беспилотник

Гладков сообщил об уничтожении беспилотника над селом Ближнее под Белгородом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник над селом Ближнее под Белгородом, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — уточнил чиновник.
Информации о пострадавших не поступало.
Белгородская область граничит с Украиной, ВСУ регулярно обстреливают регион и пытаются устраивать диверсии. Как сообщал Гладков накануне, за предыдущие сутки противник не менее 12 раз атаковал Белгородскую область беспилотниками и дронами-камикадзе, один мирный житель получил ранение.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых структур, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав Гладков
 
 
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