https://ria.ru/20240124/bespilotnik-1923147812.html

Над селом в районе Белгорода сбили беспилотник

Над селом в районе Белгорода сбили беспилотник - РИА Новости, 24.01.2024

Над селом в районе Белгорода сбили беспилотник

Силы ПВО уничтожили беспилотник над селом Ближнее под Белгородом, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:38

2024-01-24T10:38

2024-01-24T11:01

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник над селом Ближнее под Белгородом, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — уточнил чиновник.Информации о пострадавших не поступало.Белгородская область граничит с Украиной, ВСУ регулярно обстреливают регион и пытаются устраивать диверсии. Как сообщал Гладков накануне, за предыдущие сутки противник не менее 12 раз атаковал Белгородскую область беспилотниками и дронами-камикадзе, один мирный житель получил ранение.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых структур, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240124/orel-1923122138.html

белгород

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белгород, вячеслав гладков