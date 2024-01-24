https://ria.ru/20240124/belgrad-1923203116.html

Вучич захотел купить у России еще два Ка-32 из-за пожара в Белграде

Вучич захотел купить у России еще два Ка-32 из-за пожара в Белграде - РИА Новости, 24.01.2024

Вучич захотел купить у России еще два Ка-32 из-за пожара в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич в связи с пожаром в крупнейшем китайском торговом центре Белграда заявил, что хочет приобрести еще два пожарных вертолета Ка-32 РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:23

2024-01-24T14:23

2024-01-24T14:23

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белград (город)

александр вучич

ка-32

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БЕЛГРАД, 24 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в связи с пожаром в крупнейшем китайском торговом центре Белграда заявил, что хочет приобрести еще два пожарных вертолета Ка-32 в России к двум, полученным ранее, один из которых участвовал в тушении в среду. По данным МВД, сигнал о пожаре на крупнейшем в Сербии китайском крытом рынке в районе Нови-Београд (Новый Белград) поступил около 7.00 (9.00 мск). Огонь со временем захватил ТЦ, по сути - крытый рынок, дым стелился по району Новый Белград и был виден из других частей города. Пожар был к 10.00 (12.00 мск) локализован, вертолеты прекратили тушение, на месте осталось несколько пожарных машин. Участвовали 76 пожарных с 25 пожарными машинами и тремя вертолетами, один из которых - полученный ранее из РФ Ка-32. Вертолеты в ходе 37 вылетов сбросили на место возгорания 71 тонну воды. "У нас сейчас есть два "Камова" (Ка-32 - ред.), если будет достаточно денег, за два года купим еще два, и тогда мы большая сила в тушении пожаров, не только на Балканах, но и во всей Юго-Восточной Европе", - заявил Вучич журналистам в среду при посещении креативно-инновационного центра "Ложионица". Второй пожарный вертолет Ка-32 из России прибыл в Сербию в сентябре 2023 года, первый – в конце октября 2022 года. "Не рад тому, что произошло сегодня (пожар в китайском ТЦ – ред.), но люди могли видеть, чем мы располагаем. Впервые мы показали один из двух "Камов", которые приобрели, и два H145 (Airbus – ред.)", - указал сербский лидер. Как сообщило Радио и телевидение Сербии, место пожара в среду посетил посол КНР в Сербии Ли Минг, которого начальник Сектора по ЧС МВД Лука Чаушич проинформировал о ходе тушения, на что китайский посол поблагодарил власти Сербии за "быстрое участие в сложный момент". Пожарные Сербии в августе 2021 года семь часов боролись с открытым огнем в этом крупнейшем китайском торговом центре в стране, задействовали 50 машин, окончательно возгорание удалось ликвидировать за несколько дней. Местные жители предполагают, что возгорание возникло в одной из точек общепита торгового центра, ранее он уже горел из-за неисправной проводки.

https://ria.ru/20240120/pozhar-1922478794.html

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в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, ка-32