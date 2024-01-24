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Росавиация после крушения Ил-76 напомнила, что аэропорт Белгорода закрыт - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/belgorod-1923185828.html
Росавиация после крушения Ил-76 напомнила, что аэропорт Белгорода закрыт
Росавиация после крушения Ил-76 напомнила, что аэропорт Белгорода закрыт - РИА Новости, 24.01.2024
Росавиация после крушения Ил-76 напомнила, что аэропорт Белгорода закрыт
Росавиация после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области напомнила, что аэропорты в этом регионе закрыты. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:09
2024-01-24T13:09
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Росавиация после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области напомнила, что аэропорты в этом регионе закрыты. "То, что аэропорт Белгорода и еще 10 аэропортов в Центральной России и на ее юге временно закрыты, общеизвестно", - сказали РИА Новости в Росавиации.
https://ria.ru/20240124/il-76-1923182858.html
белгород
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Росавиация после крушения Ил-76 напомнила, что аэропорт Белгорода закрыт

Росавиация напомнила, что аэропорт Белгорода и еще десять временно закрыты

© РИА Новости / Анастасия СаенкоАэропорт Белгорода
Аэропорт Белгорода - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Анастасия Саенко
Аэропорт Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Росавиация после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области напомнила, что аэропорты в этом регионе закрыты.

Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России.

"То, что аэропорт Белгорода и еще 10 аэропортов в Центральной России и на ее юге временно закрыты, общеизвестно", - сказали РИА Новости в Росавиации.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ил-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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