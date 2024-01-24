https://ria.ru/20240124/belgorod-1923185828.html

Росавиация после крушения Ил-76 напомнила, что аэропорт Белгорода закрыт

Росавиация после крушения Ил-76 напомнила, что аэропорт Белгорода закрыт - РИА Новости, 24.01.2024

Росавиация после крушения Ил-76 напомнила, что аэропорт Белгорода закрыт

Росавиация после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области напомнила, что аэропорты в этом регионе закрыты. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:09

2024-01-24T13:09

2024-01-24T13:09

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Росавиация после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области напомнила, что аэропорты в этом регионе закрыты. "То, что аэропорт Белгорода и еще 10 аэропортов в Центральной России и на ее юге временно закрыты, общеизвестно", - сказали РИА Новости в Росавиации.

https://ria.ru/20240124/il-76-1923182858.html

белгород

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Кирилл Волков

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