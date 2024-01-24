https://ria.ru/20240124/belgorod-1923185828.html
Росавиация после крушения Ил-76 напомнила, что аэропорт Белгорода закрыт
Росавиация после крушения Ил-76 напомнила, что аэропорт Белгорода закрыт - РИА Новости, 24.01.2024
Росавиация после крушения Ил-76 напомнила, что аэропорт Белгорода закрыт
Росавиация после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области напомнила, что аэропорты в этом регионе закрыты. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:09
2024-01-24T13:09
2024-01-24T13:09
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93148/75/931487588_0:11:1271:725_1920x0_80_0_0_b0103a9fa9049def8d818e3df0ebdd2a.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Росавиация после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области напомнила, что аэропорты в этом регионе закрыты. "То, что аэропорт Белгорода и еще 10 аэропортов в Центральной России и на ее юге временно закрыты, общеизвестно", - сказали РИА Новости в Росавиации.
https://ria.ru/20240124/il-76-1923182858.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93148/75/931487588_145:0:1125:735_1920x0_80_0_0_8e13f87160ed93979e97372cdad189cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Росавиация после крушения Ил-76 напомнила, что аэропорт Белгорода закрыт
Росавиация напомнила, что аэропорт Белгорода и еще десять временно закрыты