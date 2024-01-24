https://ria.ru/20240124/belgorod-1923166720.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 24.01.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Тревога ракетной опасности в Белгороде отменена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:57
2024-01-24T11:57
2024-01-24T11:58
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БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Тревога ракетной опасности в Белгороде отменена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Сообщение о ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 11.12 мск среды. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через полчаса губернатор сообщил об отмене тревоги. "В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков. В мэрии также сообщили, что ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили ракетную опасность
Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде