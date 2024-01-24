https://ria.ru/20240124/belgorod-1923166720.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 24.01.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Тревога ракетной опасности в Белгороде отменена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:57

2024-01-24T11:57

2024-01-24T11:58

специальная военная операция на украине

происшествия

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белгородский район

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Тревога ракетной опасности в Белгороде отменена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Сообщение о ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 11.12 мск среды. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через полчаса губернатор сообщил об отмене тревоги. "В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков. В мэрии также сообщили, что ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе.

https://ria.ru/20240123/tsel-1923090598.html

белгородская область

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