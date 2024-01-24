https://ria.ru/20240124/belgorod-1923153621.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.01.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде действует оповещение о ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:14
2024-01-24T11:14
2024-01-24T12:05
специальная военная операция на украине
белгород
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БЕЛГОРОД, 24 янв — РИА Новости. В Белгороде действует оповещение о ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — говорится в публикации.Мэрия Белгорода сообщила, что оповещение касается и жителей Белгородского района.Ранее 24 января российские военные перехватили украинский дрон в селе Ближнее под Белгородом. По предварительной информации, пострадавших нет.Белгородская область граничит с Украиной, ВСУ регулярно обстреливают регион и пытаются устраивать диверсии. Как сообщал Гладков накануне, за предыдущие сутки противник не менее 12 раз атаковал Белгородскую область беспилотниками и дронами-камикадзе, один мирный житель получил ранение.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых структур, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240124/orel-1923122138.html
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белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгород
В Белгороде объявили ракетную опасность
Губернатор Гладков сообщил об объявлении в Белгороде ракетной опасности