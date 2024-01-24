https://ria.ru/20240124/bayden-1923118327.html

СМИ: Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире, не участвуя в голосовании

СМИ: Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире, не участвуя в голосовании - РИА Новости, 24.01.2024

СМИ: Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире, не участвуя в голосовании

Президент США Джо Байден победит на праймериз в штате Нью-Гэмпшир среди кандидатов от Демократической партии, несмотря на решение пропустить первое в стране... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T05:37

2024-01-24T05:37

2024-01-24T06:38

сша

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никки хейли

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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден победит на праймериз в штате Нью-Гэмпшир среди кандидатов от Демократической партии, несмотря на решение пропустить первое в стране первичное голосование и не включать свое имя в бюллетени, прогнозирует телеканал CNN. Как ранее заявил РИА Новости председатель четвертого избирательного участка города Конкорд Джон Уильямс, избиратели на праймериз в Нью-Гэмпшире могут самостоятельно вписать имя Байдена в бюллетени. "Президент Джо Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире по прогнозам CNN, что успокоит переживания демократов относительно того, что отстающий энтузиазм вокруг его кампании и отсутствие его имени в бюллетене могло привести к досадному поражению", - говорится в публикации телеканала. При этом победа Байдена будет носить только символический характер по причине отсутствия его имени в бюллетене. Ручное внесение президента в список кандидатов его сторонниками хоть и является законным, но не учитывается при распределении делегатов на предстоящий съезд партии, которые могли бы проголосовать за него при определении одного номинанта от демократов для участия в президентских выборах. Ранее в избирательной комиссии одного из участков столицы штата Конкорда РИА Новости сообщили, что решение Байдена отказаться от участия в праймериз снизило активность демократических избирателей. В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник проходили первичные выборы кандидатов на пост президента США (праймериз) в 2024 году. Голосование шло в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли, одновременно со спорным решением лидера страны Джо Байдена пропустить праймериз в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля. В результате Хейли признала поражение и поздравила Трампа с победой еще на этапе подсчета голосов избирателей. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240124/tramp-1923117989.html

https://ria.ru/20231210/vybory-1914893632.html

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нью-гэмпшир

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