СМИ: Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире, не участвуя в голосовании
CNN: Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире, несмотря на пропуск голосования
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден победит на праймериз в штате Нью-Гэмпшир среди кандидатов от Демократической партии, несмотря на решение пропустить первое в стране первичное голосование и не включать свое имя в бюллетени, прогнозирует телеканал CNN.
Как ранее заявил РИА Новости председатель четвертого избирательного участка города Конкорд Джон Уильямс, избиратели на праймериз в Нью-Гэмпшире могут самостоятельно вписать имя Байдена в бюллетени.
"Президент Джо Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире по прогнозам CNN, что успокоит переживания демократов относительно того, что отстающий энтузиазм вокруг его кампании и отсутствие его имени в бюллетене могло привести к досадному поражению", - говорится в публикации телеканала.
При этом победа Байдена будет носить только символический характер по причине отсутствия его имени в бюллетене. Ручное внесение президента в список кандидатов его сторонниками хоть и является законным, но не учитывается при распределении делегатов на предстоящий съезд партии, которые могли бы проголосовать за него при определении одного номинанта от демократов для участия в президентских выборах.
Ранее в избирательной комиссии одного из участков столицы штата Конкорда РИА Новости сообщили, что решение Байдена отказаться от участия в праймериз снизило активность демократических избирателей.
В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник проходили первичные выборы кандидатов на пост президента США (праймериз) в 2024 году. Голосование шло в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли, одновременно со спорным решением лидера страны Джо Байдена пропустить праймериз в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля. В результате Хейли признала поражение и поздравила Трампа с победой еще на этапе подсчета голосов избирателей.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.