Рейтинг@Mail.ru
Азербайджанская делегация прекратила сотрудничество с ПАСЕ - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 24.01.2024 (обновлено: 17:34 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/azerbaydzhan-1923256863.html
Азербайджанская делегация прекратила сотрудничество с ПАСЕ
Азербайджанская делегация прекратила сотрудничество с ПАСЕ - РИА Новости, 24.01.2024
Азербайджанская делегация прекратила сотрудничество с ПАСЕ
Азербайджанская делегация в ПАСЕ заявила, что прекращает сотрудничество с ПАСЕ и покидает сессию в Страсбурге в знак протеста против двойных стандартов в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:22
2024-01-24T17:34
в мире
азербайджан
парламентская ассамблея совета европы
страсбург
баку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096579_250:536:2936:2047_1920x0_80_0_0_9fb4028af02b246485b5df62b2e35954.jpg
БАКУ, 24 янв - РИА Новости. Азербайджанская делегация в ПАСЕ заявила, что прекращает сотрудничество с ПАСЕ и покидает сессию в Страсбурге в знак протеста против двойных стандартов в отношении страны. "Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении делегации Азербайджана в ПАСЕ.В заявление отмечается, что ПАСЕ собирается официально отказать в признании полномочий (верительных грамот) азербайджанской делегации."ПАСЕ мотивирует этот провокационный выпад тем, что их наблюдателей не пригласили на намеченные на 7 февраля президентские выборы. В реальности отношение ПАСЕ к Азербайджану резко обострилось после восстановления суверенитета в сентябре прошлого года. Уже в октябре ПАСЕ приняло однобокую резолюцию, в которой обвинило Баку в "насильном изгнании" карабахских армян", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240124/evropa-1923201957.html
азербайджан
страсбург
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096579_322:440:2465:2047_1920x0_80_0_0_9f619f1195a5fef630351961fb252d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, парламентская ассамблея совета европы, страсбург, баку
В мире, Азербайджан, Парламентская ассамблея Совета Европы, Страсбург, Баку
Азербайджанская делегация прекратила сотрудничество с ПАСЕ

Делегация Азербайджана в покидает сессию ПАСЕ в Страсбурге в знак протеста

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 24 янв - РИА Новости. Азербайджанская делегация в ПАСЕ заявила, что прекращает сотрудничество с ПАСЕ и покидает сессию в Страсбурге в знак протеста против двойных стандартов в отношении страны.
«
"Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении делегации Азербайджана в ПАСЕ.
В заявление отмечается, что ПАСЕ собирается официально отказать в признании полномочий (верительных грамот) азербайджанской делегации.
"ПАСЕ мотивирует этот провокационный выпад тем, что их наблюдателей не пригласили на намеченные на 7 февраля президентские выборы. В реальности отношение ПАСЕ к Азербайджану резко обострилось после восстановления суверенитета в сентябре прошлого года. Уже в октябре ПАСЕ приняло однобокую резолюцию, в которой обвинило Баку в "насильном изгнании" карабахских армян", - говорится в заявлении.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
ЕК предложила ужесточить контроль за иностранными инвестициями в ЕС
Вчера, 14:22
 
В миреАзербайджанПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСтрасбургБаку
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала