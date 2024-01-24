https://ria.ru/20240124/azerbaydzhan-1923256863.html
Азербайджанская делегация прекратила сотрудничество с ПАСЕ
Азербайджанская делегация прекратила сотрудничество с ПАСЕ - РИА Новости, 24.01.2024
Азербайджанская делегация прекратила сотрудничество с ПАСЕ
Азербайджанская делегация в ПАСЕ заявила, что прекращает сотрудничество с ПАСЕ и покидает сессию в Страсбурге в знак протеста против двойных стандартов в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:22
2024-01-24T17:22
2024-01-24T17:34
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БАКУ, 24 янв - РИА Новости. Азербайджанская делегация в ПАСЕ заявила, что прекращает сотрудничество с ПАСЕ и покидает сессию в Страсбурге в знак протеста против двойных стандартов в отношении страны. "Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении делегации Азербайджана в ПАСЕ.В заявление отмечается, что ПАСЕ собирается официально отказать в признании полномочий (верительных грамот) азербайджанской делегации."ПАСЕ мотивирует этот провокационный выпад тем, что их наблюдателей не пригласили на намеченные на 7 февраля президентские выборы. В реальности отношение ПАСЕ к Азербайджану резко обострилось после восстановления суверенитета в сентябре прошлого года. Уже в октябре ПАСЕ приняло однобокую резолюцию, в которой обвинило Баку в "насильном изгнании" карабахских армян", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240124/evropa-1923201957.html
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в мире, азербайджан, парламентская ассамблея совета европы, страсбург, баку
В мире, Азербайджан, Парламентская ассамблея Совета Европы, Страсбург, Баку
Азербайджанская делегация прекратила сотрудничество с ПАСЕ
Делегация Азербайджана в покидает сессию ПАСЕ в Страсбурге в знак протеста