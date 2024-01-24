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В Ленинградской области перевернулся школьный автобус

В Ленинградской области перевернулся школьный автобус - РИА Новости, 24.01.2024

В Ленинградской области перевернулся школьный автобус

Школьный автобус съехал в кювет и перевернулся на бок, дети не пострадали, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:12

2024-01-24T13:12

2024-01-24T13:12

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Школьный автобус съехал в кювет и перевернулся на бок, дети не пострадали, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале. ДТП произошло в среду в 8.50 на автодороге Пески - Сосново - Подгорье в Выборгском районе Ленинградской области. "38-летний водитель школьного автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на бок. В салоне автобуса в момент аварии находились 8 детей. Никто из них не пострадал", - говорится в сообщении. По факту ДТП идет проверка.

https://ria.ru/20240119/dtp-1922366897.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область