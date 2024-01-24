https://ria.ru/20240124/avariya-1923267558.html

Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Петербурге

Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Петербурге - РИА Новости, 24.01.2024

Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Петербурге

Прокуратура взяла под контроль ДТП с рейсовом автобусом, который наехал на пешеходов в Василеостровском районе Петербурге, 5 человек пострадали и находятся в... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:49

2024-01-24T17:49

2024-01-24T17:50

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Прокуратура взяла под контроль ДТП с рейсовом автобусом, который наехал на пешеходов в Василеостровском районе Петербурге, 5 человек пострадали и находятся в больнице, сообщает пресс-служба прокуратуры города. Ранее пресс-служба регионального главка МВД России сообщала, что около 16.00 у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. "Прокуратура Василеостровского района г. Санкт-Петербурга контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием автобуса на пересечении улиц Беринга и Наличной", — говорится в сообщении. Прокуратура района проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в действиях перевозчика. Также ведомство контролирует ход проверок, проводимых по данному факту правоохранительными органами, добавляет пресс-служба.

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происшествия, санкт-петербург, россия