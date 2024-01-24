https://ria.ru/20240124/ataki-1923309126.html

Иракские группировки заявили об атаках на три американские базы

Иракские группировки заявили об атаках на три американские базы - РИА Новости, 24.01.2024

Иракские группировки заявили об атаках на три американские базы

Иракские шиитские вооруженные группировки заявили в среду об атаке на три американские военные базы в Сирии и Ираке в ответ на действия израильской армии в... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:59

2024-01-24T21:59

2024-01-24T21:59

в мире

ирак

сирия

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки заявили в среду об атаке на три американские военные базы в Сирии и Ираке в ответ на действия израильской армии в секторе Газа и их поддержку со стороны США, говорится в сообщении в Telegram-канале группировок. "Продолжая наше сопротивление американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также в ответ на резню, устроенную сионистским образованием в отношении нашего народа в секторе Газа, наши бойцы атаковали сегодня, в среду, ракетами и беспилотниками три базы оккупационных сил в Ираке и Сирии (базу на месторождении "Конико", базу в аэропорту Эрбиля и базу США на западе Ирака - Айн Аль-Асад)", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

ирак

сирия

сша

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в мире, ирак, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году