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Иракские группировки заявили об атаках на три американские базы - РИА Новости, 24.01.2024
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21:59 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/ataki-1923309126.html
Иракские группировки заявили об атаках на три американские базы
Иракские группировки заявили об атаках на три американские базы - РИА Новости, 24.01.2024
Иракские группировки заявили об атаках на три американские базы
Иракские шиитские вооруженные группировки заявили в среду об атаке на три американские военные базы в Сирии и Ираке в ответ на действия израильской армии в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:59
2024-01-24T21:59
в мире
ирак
сирия
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки заявили в среду об атаке на три американские военные базы в Сирии и Ираке в ответ на действия израильской армии в секторе Газа и их поддержку со стороны США, говорится в сообщении в Telegram-канале группировок. "Продолжая наше сопротивление американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также в ответ на резню, устроенную сионистским образованием в отношении нашего народа в секторе Газа, наши бойцы атаковали сегодня, в среду, ракетами и беспилотниками три базы оккупационных сил в Ираке и Сирии (базу на месторождении "Конико", базу в аэропорту Эрбиля и базу США на западе Ирака - Айн Аль-Асад)", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html
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в мире, ирак, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Сирия, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иракские группировки заявили об атаках на три американские базы

Шиитские группировки заявили об атаках на три американские базы в Ираке и Сирии

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская авиабаза Эрбиль в Ираке
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке. Архивное фото
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ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки заявили в среду об атаке на три американские военные базы в Сирии и Ираке в ответ на действия израильской армии в секторе Газа и их поддержку со стороны США, говорится в сообщении в Telegram-канале группировок.
"Продолжая наше сопротивление американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также в ответ на резню, устроенную сионистским образованием в отношении нашего народа в секторе Газа, наши бойцы атаковали сегодня, в среду, ракетами и беспилотниками три базы оккупационных сил в Ираке и Сирии (базу на месторождении "Конико", базу в аэропорту Эрбиля и базу США на западе Ирака - Айн Аль-Асад)", - отмечается в сообщении.
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13 января, 08:00
 
В миреИракСирияСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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