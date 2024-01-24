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Иракские группировки заявили об атаках на три американские базы
Иракские группировки заявили об атаках на три американские базы - РИА Новости, 24.01.2024
Иракские группировки заявили об атаках на три американские базы
Иракские шиитские вооруженные группировки заявили в среду об атаке на три американские военные базы в Сирии и Ираке в ответ на действия израильской армии в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:59
2024-01-24T21:59
2024-01-24T21:59
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки заявили в среду об атаке на три американские военные базы в Сирии и Ираке в ответ на действия израильской армии в секторе Газа и их поддержку со стороны США, говорится в сообщении в Telegram-канале группировок. "Продолжая наше сопротивление американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также в ответ на резню, устроенную сионистским образованием в отношении нашего народа в секторе Газа, наши бойцы атаковали сегодня, в среду, ракетами и беспилотниками три базы оккупационных сил в Ираке и Сирии (базу на месторождении "Конико", базу в аэропорту Эрбиля и базу США на западе Ирака - Айн Аль-Асад)", - отмечается в сообщении.
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в мире, ирак, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Сирия, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иракские группировки заявили об атаках на три американские базы
Шиитские группировки заявили об атаках на три американские базы в Ираке и Сирии