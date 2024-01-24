https://ria.ru/20240124/ataka-1923306902.html

Пентагон сообщил об атаке хуситов по контейнеровозу в Аденском проливе

Пентагон сообщил об атаке хуситов по контейнеровозу в Аденском проливе - РИА Новости, 24.01.2024

Пентагон сообщил об атаке хуситов по контейнеровозу в Аденском проливе

Хуситы атаковали контейнеровоз под американским флагом в Аденском проливе, выпущенные ракеты были перехвачены, сообщает центральное командование Пентагона. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:42

2024-01-24T21:42

2024-01-24T21:42

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красное море

йемен

израиль

министерство обороны сша

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Хуситы атаковали контейнеровоз под американским флагом в Аденском проливе, выпущенные ракеты были перехвачены, сообщает центральное командование Пентагона. Как говорится в сообщении командования, хуситы из подконтрольных районов Йемена 24 января выпустили три противокорабельные ракеты в сторону контейнеровоза. "Одна ракета попала в море, две другие были перехвачены и сбиты эсминцем USS Gravely. Сообщений о ранениях или повреждениях судна не поступало", — говорится в сообщении. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html

красное море

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в мире, красное море, йемен, израиль, министерство обороны сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене