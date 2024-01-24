https://ria.ru/20240124/ataka-1923273688.html

Атака Киева на Ил-76 была осознанной, заявили в МИД

Атака Киева на Ил-76 была осознанной, заявили в МИД - РИА Новости, 24.01.2024

Атака Киева на Ил-76 была осознанной, заявили в МИД

Москва решительно осуждает атаку Киева на Ил-76, это осознанная и преднамеренная террористическая акция, которая наглядно демонстрирует недоговороспособность... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:15

2024-01-24T18:15

2024-01-24T18:46

специальная военная операция на украине

крушение ил-76 в белгородской области

киев

украина

россия

вооруженные силы украины

госдума рф

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва решительно осуждает атаку Киева на Ил-76, это осознанная и преднамеренная террористическая акция, которая наглядно демонстрирует недоговороспособность властей Украины, заявили в МИД России."Решительно осуждаем террористический акт киевского режима в Белгородской области. Все причастные к нему лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и гражданских чиновников, будут установлены и понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД РФ напомнили, что "хунта Зеленского" не первый раз жестоко расправляется со своими же военнослужащими, которые оказались в плену, как это показал случай с ракетным ударом по колонии в Еленовке в 2022 году."В Киеве прекрасно знали о готовящемся обмене. Знали, как и каким маршрутом будут доставляться военнопленные. Атака на самолёт была преднамеренной и осознанной акцией. Совершенный теракт наглядно демонстрирует недоговороспособность киевского режима", - отметили в МИД России.В МИД РФ добавили, что Киев, вначале признавший свою причастность, позже начал её отрицать."Налицо очередное злодеяние преступной клики Зеленского, которая сразу после падения самолёта в человеконенавистнической манере заявила о "перемоге", утверждая, что это дело рук "доблестных ВСУ". Однако, как только стало известно, что на борту находились украинские военнослужащие, которые следовали к месту обмена, риторика на Банковой изменилась. Там принялись отрицать свою причастность к катастрофе", - сообщили в российском дипведомстве.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/il-1923251127.html

https://ria.ru/20240124/il76-1923269393.html

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крушение ил-76 в белгородской области, киев, украина, россия, вооруженные силы украины, госдума рф